Gabriela Firea, a declarat la Realitatea Plus că măsurile anunțate de Guvern pentru combaterea coronavirusului sunt incipiente. Gabriela Firea a precizat că în România deocamdată nu s-a ajuns la vârful îmbolnăvirilor și că este momentul în care trebuie să se accentueze pe prevenție.

„Avem un număr foarte mare de persoane în carantină deja care sunt netestate”

„Măsurile anunțate de Palatul Victoria sunt incipiente. Încerc să fiu obiectivă și nu subiectivă pentru că în vremuri de pandemie doar persoane iresponsabile pot să ducă politicul atât de departe încât să nu aibă discernământ și să nu recunoască dificultatea prin care trecem cu toții ca națiune și ca cetățeni pe acest pământ.

Am observat și mesajele venite din partea altor țări și cât alocă fiecare stat în parte pentru lupta cu pandemia coronavirusului. Acum nu cred că cineva are soluția economică ideală. Am auzit și de promisiuni venite și la noi, sunt câteva în stadiu incipient, și în alte state europene, m-am uitat la Germania, este un stat puternic, cu o economie foarte stabilă, și care merge la un procent foarte mare din PIB, aproape 20%, noi suntem departe, dar lupta noastră a tuturor este să nu ajungă un număr foarte mare de persoane în stare critică.

Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că România nu va putea să facă față unei situații asemănătoare cu cea a Italiei. De aceea eu înțeleg perfect mesajele care s-au transmis în această perioadă, să-i ferim pe seniori, de a ieși foarte mult în public, de asemenea să reducem activitățile care nu sunt esențiale, pentru că a-i chema în continuare pe angajați, din dorința de a susține economia, asta înseamnă un număr mai mare de persoane suspecte, un număr mai mare de persoane îmbolnăvite și o presiune extraordinară pe sistemul de sănătate, care nu are cum să facă față în condițiile actuale.

Noi știm foarte bine care este situația în România în sistemul de sănătate, câte locuri în spitale avem, câți medici sunt în spitale, câte secții de ATI. Am spus și în privința Bucureștiului, avem un număr foarte mare de persoane în carantină deja care sunt netestate. Din cele peste 520 de persoane în carantină, puține au fost testate. Probabil multe dintre acestea sunt deja îmbolnăvite. Noi nu am ajuns încă la vârful îmbolnăvirilor”, a mai spus edilul Capitalei.

