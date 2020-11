Iată ce declara el la acea vreme: „Au circulat multe zvonuri că atunci când voi întâlni fata hărăzită de zei, mă voi căsători. Dar pentru mine nu va exista niciodată o asemenea femeie, pentrucă n-am să mă însor niciodată.

N-am fost niciodată îndrăgostit şi nici nu voi fi. N-aş fi putut face o asemenea afirmaţie acum cinci ani, întrucât există o vreme când suntem foarte puţin siguri de sentimentele noastre şi când n-am putea face profeţii asupra felului cum vom privi mâine viaţa.

Timpul acela a trecut însă pentru mine. Sunt acum destul de adult pentru a simţi apropierea lui Eros. Şi dacă-l voi auzi vreodată venind — ceea ce nu e exclus — voi lua-o la goană şi voi fugi chiar de ar fi să străbat în această cursă o jumătate din planetă.

Aceasta ar fi singura atitudine cinstită pe care aş putea-o lua într-o asemenea circumstanţă.

Am de întreţinut unsprezece oameni — unsprezece persoane care n-au alt sprijin în afară de mine: părinţii, cei cinci fraţi şi cele patru surori. În asemenea condiţii, căsătoria devine o imposibilitate.

Dar căsătoria nu mi se refuză numai din motive de ordin financiar: mai e răspunderea morală a celor unsprezece vieţi ce depind de mine. Dau tot ce am familiei mele, fără să mă simt însă un sacrificat. Dimpotrivă, simt o mare bucurie că am fost menit să fac ceea ce am făcut — că mi s-a dat puterea s-o fac. Dar nu mi-a mai rămas nimic de dat altora.

Trebuie să pară multora foare curios faptul că un bărbat tânăr, care se învârteşte în mijlocul atâtor femei frumoase, nu se îndrăgosteşte violent, cel puţin odată în viaţa lui.

Dar eu n-am nici timpul şi nici energia pentru aşa ceva, şi dragostea reclamă o mare putere de concentrare.

Am întâlnit adesea fete care mi-au plăcut, dar mai înainte de a-mi da bine seama de asta, se ivea ceva care-mi absorbea în întregime toată energia şi sentimentul muria repede”.

Adevărul era altul

Prima minciună spusă de Novarro este că marea sa familie depindea doar de el.

José Ramón Gil Samaniego (6 februarie 1899 – 30 octombrie 1968), cunoscut ca Ramon Novarro, a fost un actor mexican-american de film, scenă și televiziune care și-a început cariera în filmele mute în 1917 și a devenit un actor de top în anii 1920 și începutul anilor 1930.

După moartea lui Rudolph Valentino i-a moștenit titlul de sex-simbol. Familia s-a mutat la Los Angeles pentru a scăpa de Revoluția mexicană din 1913.

