„Într-un interval de numai două săptămâni avansul a depășit 180 de dolari pe uncie sau aproape 10% la nivelul de vârf înregistrat luni spre marți noapte, în timp ce față de începutul anului aprecierea depășea 31% la o cotație spot de 1.938 dolari/uncie, valabilă luni ora 12.45.

Avansul a fost temperat de un val de ordine de marcare a profitului, care a dus recent cotația la sub 1.907 dolari marți dimineață, înainte de o revenire spre 1.930 dolari în jurul prânzului. Este natural, astfel să vedem vârfuri istorice și pentru aur calculat și publicat în RON, având în vedere variațiile procentuale cu mult mai mari decât cele ale cursului dolar/leu.

Metalele prețioase au înregistrat performanțe notabile în general, argintul reușind să crească cu 29% în două săptămâni, înregistrând multiple sesiuni cu aprecieri de peste 5%. Sesiunea asiatică cea mai recentă a adus o volatilitate spectaculoasă, cu maxime peste 26.15 dolari/uncie și minime la puțin peste 22.25 dolari/uncie, o fluctuație intra-day de peste 17.5%, de câteva ori peste ”normalul” perioadei.

Cu toate acestea, de la începutul anului saltul este de aproximativ 36% (calcule realizate la cotația XAGUSD de 24.10 dolari/uncie), argintul suferind un episod de corecții adânci în luna martie”, spune Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

„Motive variate stau la baza apetitului major pentru aur, și indirect și argint, atât de natură economică cât și geopolitică. Pe de o parte, preocupările referitoare la situația din SUA încurajează așteptări ale unor dobânzi foarte scăzute pentru o perioadă îndelungată. Dolarul suferă și pentru că o parte din investitori consideră că alte regiuni – inclusiv Europa – ar putea avea un avantaj relativ pentru o perioadă.

Dolarul slab alimentează în general interesul pentru metale prețioase, dar de data aceasta avem în vedere, în plus, și schimbul de măsuri simbolice referitoare la închiderea unor consulate dintre SUA și China, adăugate unui fond de distanțare dintre cele două mari puteri. Acuze de spionaj și disputele care implică furnizori chinezi de tehnologie 5G au fost însoțite de aducerea în discuție de către China a unor posibile represalii la adresa Nokia și Ericsson.

Hong Kong reprezintă o altă regiune în schimbare, cu un control mai strict al Chinei asupra unuia dintre marile centre financiare ale lumii. În plus, Grecia și Turcia înregistrează propriile tensiuni asociate controlului unor resurse energetice în zone disputate”, explică Claudiu Cazacu.

Îmbinarea între evenimentele curente, economice și politice, și dezbaterile despre rolul pe care îl va avea dolarul american pe termen lung conturează un mediu propice activelor alternative, care nu oferă randament decât prin eventuala variație a cotațiilor, spre deosebire de dividendele oferite de unele acțiuni sau randamentul asociat obligațiunilor corporative sau de stat.

„Viteza de derulare a aprecierilor a fost însă una destul de ridicată, care inevitabil atrage interesul speculativ pe termen scurt atât din partea unor investitori sofisticați cât și a celor mai puțin ”căliți”. Impulsul de creștere, puternic pentru moment, nu reprezintă totuși un scut impenetrabil la adresa unor episoade potențial corective.

Prezența ridicată a speculatorilor creează riscuri de devieri temporare semnificative, greu de anticipat strict pe baze fundamentale, ținând deseori de un nivel ridicat de emoționalitate a participanților. Trendul actual este unul, în perspectivă îndelungată, încă valabil, cu argumente de ordin fundamental, însă o serie de evenimente ar putea diminua rapid apetitul pentru metale prețioase, inclusiv un neașteptat de rapid proces de aprobare și distribuție a unui vaccin împotriva virusului care afectează lumea în prezent, sau o detensionare în cel puțin una dintre zonele supuse riscului geopolitic.

Deși dezirabile, astfel de ipoteze sunt totuși dificil de evaluat din punctul de vedere al probabilității de realizare, prima dintre ele fiind, în estimarea noastră, de impact mai ridicat în raport cu a doua”, conchide analistul Claudiu Cazacu.

”Aurul a pierdut cea mai mare parte din câștiguri marți, în condițiile în care dolarul a recâștigat teren. Tensiunile dintre SUA și China și speranțele legate de faptul că Rezerva Federală a SUA își va menține poziția de politică monetară relaxată au continuat să mențină cererea pentru metalul prețios la niveluri ridicate.

Un argument negativ care a afectat atitudinea investitorilor a venit din China, unde, conform China Gold Association, consumul de aur a scăzut, în termeni anuali, cu 38% față de prima jumătate a anului trecut.

În plus, anunțarea unui nou pachet de stimulente în valoare de 1.000 de miliarde de dolari de către Partidul Republican în SUA a adus din nou în centrul atenției temerile referitoare la metodele de finanțare a cheltuielilor guvernamentale”, explică, la rândul său, Radu Puiu, Analist în cadrul XTB România.

„Ultimele opt sesiuni au adus o creștere puternică din zona de 1.800 de dolari per uncie până la trasarea a noi maxime istorice la aproximativ 1.981 dolari per uncie, iar o astfel de apreciere amplă într-o perioadă atât de scurtă de timp a făcut piața vulnerabilă în fața unei corecții.

În plus, investitorii sperau la depășirea nivelului psihologic de la 2.000 de dolari per uncie, dar, pe măsură ce mișcarea a început să arate semne de oboseală, traderii au înțeles că atingerea unui astfel de obiectiv este prea curajoasă pentru moment și am asistat la o marcare la scară largă a profitului, care a exercitat un nivel suplimentar de presiune asupra cotației”, adaugă Radu Puiu.

„Indicele dolarului american s-a redresat după ce a atins minimele ultimilor doi ani în timpul sesiunii de ieri, fapt ce a dus la o reorientare a anumitor investitori poziționați long. Totuși, perspectivele fundamentale rămân solide.

Atenția se va orienta către întâlnirea de două zile a Rezervei Federale care se va încheia miercuri. Se așteaptă să se discute despre punerea în aplicare a unor ghidaje de politică monetară relaxate, pe care investitorii în aur le-ar putea considera pozitive întrucât randamentele reale ale titlurilor de stat ar trebui să rămână la valori minime.

Randamentele obligațiunilor reprezintă principalul motor al prețului aurului, iar când acestea se află la niveluri scăzute reduc costul de oportunitate prevăzut de deținerea aurului”, conchide analistul Radu Puiu.