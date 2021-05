AUR a fost adevărata surpriză a alegerilor parlamentare din decembrie 2020. Formaţiunea condusă de George Simion şi Claudiu Târziu a obţinut aproape 10%. Viitoarele alegeri vor urca formaţiunea şi mai mult. Sociologul Gelu Duminică spune că AUR va deveni a doua forţă politică din România.

AUR dă lovitura în politică

Sociologul Gelu Duminică face dezvăluirea momentului. AUR are mari şanse să ajungă al doilea partid din Romania la urmatoarele alegeri. Profesorul asociat al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti plusează.

Sunt mari şanse ca partidul lui George Simion să facă parte în viitor chiar din Guvern. „Viitorul AUR depinde foarte mult de cei care sunt in spatele acestui partid, si nu ma refer la electori, ci la cei care au gandit aceasta formatiune politica. Nu il am in vedere pe domnul Tarziu, Simion si cei care sunt in fata.

Din punctul meu de vedere, aceasta formatiune politica are motorul in alta parte, dar nu as putea sa va spun unde. Insa, e cu totul in alta parte decat ceea ce vedem noi ca leadership.

Cine conduce, de fapt, partidul AUR?

Personal, cred ca AUR va creste pana la urmatoarele alegeri si va avea un rezultat bun. AUR va continua sa catalizeze toate nemultumirile celor din societatea romaneasca si a celor care experimenteaza lehamitea. Nu m-ar mira deloc ca la urmatoarele alegeri AUR sa devina chiar partidul numarul 2 in Romania, nu neaparat numarul 3.

Totul este posibil (n.r – intrebat daca am putea sa asistam la un Guvern cu AUR). Istoria ne-a demonstrat ca, din pacate, lucrurile de genul acesta, pot fi posibile”, spune sociologul Gelu Duminica, conform ziare.com.