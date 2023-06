Conform informațiilor publicate de cotidianul american, operațiunea a fost întreruptă și urmată de represalii diplomatice atât în Rusia, cât și în SUA.

NYT prezintă urmările acestei operaţiuni anulate

Cotidianul scrie că spionajul rus „pare pregătit”, în timpul preşedinţiei lui Vladimir Putin, „să încalce o linie şi să nu mai evite să vrea să ucidă un informator preţios al Statelor Unite pe propriul lor teritoriu”.

Presupusa tentativă de asasinat din 2020 este dezvăluită de către Calder Walton, într-o carte de spionaj care urmează să apară, conform The New York Times.

De asemenea, NYT a confirmat în mod independent această tentativă de asasinat şi publicat informații despre urmările ei. Potrivit sursei menționate, ar fi vorba despre „sancţiuni şi expulzări”.

Ţinta asasinatului era Aleksandr Poteiev

Ţinta asasinatului era Aleksandr Poteiev, un fost agent de informaţii rus.

„Un fost agent de informaţii rus ale cărui informaţii au condus la o anchetă care adurat mai mulţi ani a FBI. În 2010, ea (ancheta) a permis demascarea a 11 spioni care trăiau sub acoperire în oraşe pe Coasta de Est”, a scris NYT.

Aleksandr Poteiev a fugit în SUA, unde Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) l-a instalat în secret în regiunea Miami. Pentru a-l găsi, Rusia a plănuit o operaţiune elaborată, în care a şantajat un cercetător mexican din Miami Beach.

Cercetătorul trebuia să localizeze maşina lui Poteiev, însă a fost reperat şi arestat. El a dezvăluit detalii ale acestei operaţiuni ratate.

„Potrivit cărţii lui Calder Walton, un oficial de la Kremlin a spus că un asasin, un Mercader (n.red. numele asasinului lui Troţki), are să vină şi aproape sigur are să-l omoare pe Poteiev”, a completat The New York Times.

Rușii au întreprins o operațiune elaborată pentru a găsi un informator al CIA

Sursa menționată amintește că rușii au întreprins o operațiune elaborată în 2019 pentru a găsi un informator al CIA, forțându-l pe Hector Alejandro Cabrera Fuentes, un om de știință din Mexic, să ajute.

În februarie 2020, Fuentes a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu un oficial rus, care a furnizat o descriere a vehiculului folosit de Poteiev. Fuentes, a spus rusul, „ar trebui să găsească mașina, să obțină numărul de înmatriculare și să ia notă de locația fizică a acesteia”.

Acesta l-a sfătuit pe Fuentes să se abțină de la a face fotografii, probabil pentru a elimina orice dovadă incriminatoare. Totuși, Fuentes a ratat operațiunea.