Primul care a primit aviz pozitiv a fost Cristian Ghinea, propus pentru a fi ministrul Fondurilor Europene. Aviz favorabil a mai primit și Bogdan Gheorghiu, propus la Ministerul Culturii. Acesta a fost avizat favorabil miercuri în comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 13 voturi „pentru” şi 6 „împotrivă”.

Justiția va merge la Stelian Ion. Acesta a fost avizat favorabil, miercuri, în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Ministrul propus la Justiţie, Stelian Ion, a declarat miercuri, la începutul audierii sale în Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, că una dintre măsurile pe termen scurt pe care le va lua se referă la desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

Stelian Ion a precizat că este nevoie de o corectare a legislaţiei, pentru a fi pusă în acord cu recomandările internaţionale, ale Comisiei Europene, GRECO şi avizele Comisiei de la Veneţia, subliniind că aceste recomandări şi avize au fost „bine-venite”.

El a explicat că una dintre măsurile pe termen scurt se referă la desfiinţarea SIIJ.

„Nu vreau să se spună că au existat surprize şi nu am făcut ceea ce am promis. Vă spun răspicat că una dintre primele măsuri pe care le vom lua este aceea de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie. S-a discutat mult, au existat opinii pro şi contra, unele argumentate, altele mai puţin argumentate. Cert este că această Secţie, creată într-un context politic pe care îl ştiţi cu toţii, şi-a ratat chiar şi şansa de a demonstra contrariul a ceea ce am susţinut noi – că nu este bine-venită o astfel de Secţie şi că nu a fost concepută aşa cum ar fi trebuit. S-a plecat de la premisa că există o mare problemă de infracţionalitate în rândul Justiţiei. Deşi există probleme şi au existat unele abuzuri, nu putem spune că ne aflăm în faţa unui fenomen amplu care să justifice necesitate existenţei unei astfel de Secţii”, a declarat Stelian Ion.

Stelian Ion a arătat că, în relaţia cu procurorii, nu va abuza de autoritatea ministrului Justiţiei şi va respecta avizul CSM în legătură cu numirile procurorilor în funcţii de conducere.

În opinia sa, avizul CSM trebuie să fie unul conform în cadrul procedurilor de numire a procurorilor de rang înalt.

Tot pe termen scurt, Stelian Ion a spus că trebuie întărită lupta anticorupţie.

„Este nevoie de o nouă Strategie naţională anticorupţie. Direcţia Naţională Anticorupţie nu trebuie desfiinţată, ci din contră, trebuie întărită, astfel încât să repornească motoarele şi să lupte cu marea corupţie şi nu cu fapte mărunte. Am observat în anii trecuţi că, dacă a existat un singur caz de derapaje, s-a creat o anatema asupra întregii instituţii, ceea ce nu este corect. Din păcate, de multe ori ies în evidenţă abuzurile şi excesele şi nu lucrurile bune care sunt în proporţie de 99%”, a menţionat Stelian Ion.

Și Sorin Cîmpeanu a trecut cu 20 voturi pentru și 13 împotrivă.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin