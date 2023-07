Circa 15 persoane au fost rănite în urma unei explozii survenite vineri în oraşul rus Taganrog, situat pe ţărmul Mării Azov aproape de graniţa cu Ucraina, Ministerul rus al Apărării precizând ulterior că o rachetă ucraineană S-200 a fost doborâtă deasupra oraşului, relatează Sky News.

Explozia a „zguduit” piața centrală a orașului, lovind o cafenea și avariind o clădire rezidențială. Unele înregistrări video de la fața locului par să arate o clădire parțial lovită.

„Regimul de la Kiev a efectuat un atac terorist cu o rachetă antiaeriană S-200 modificată pentru a ataca infrastructura rezidenţială a oraşului Taganrog, în regiunea Rostov”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Potrivit acestuia, racheta a fost interceptată de către antiaeriana rusă, dar resturi ale acesteia au căzut peste zone locuite ale oraşului şi au provocat astfel victime la sol.

„Sistemele de apărare aeriană rusești au detectat o rachetă ucraineană și au interceptat-o în aer. Fragmente ale rachetei ucrainene doborâte au căzut pe teritoriul orașului Taganrog. Ca urmare a atacului terorist comis de regimul de la Kiev, mai multe clădiri au fost avariate și au existat și victime în rândul civililor”, mai precizează oficialii ruși.

Cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori, Taganrog este un oraș-port la Marea Neagră, la aproximativ 50 de kilometri de Rostov pe Don, unul dintre cele mai mari orașe din Rusia.

Guvernatorul regiunii Rostov-pe-Don, Vasili Golubev, a anunţat iniţial o explozie provocată de o rachetă căzută în apropierea unei cafenele din Taganrog şi rănirea a 15 persoane lovite de cioburile geamurilor sparte. El a precizat ulterior că nouă persoane au fost spitalizate cu răni de gravitate uşoară sau medie.

După anunţul iniţial despre racheta doborâtă deasupra acestui oraş, Ministerul rus al Apărării a revenit cu o nouă declaraţie în care menţionează că încă o rachetă ucraineană a fost doborâtă în apropierea aceleiaşi localităţi, iar resturile acestei rachete au căzut într-o zonă nelocuită.

Oraşul Taganrog se află la circa 50 de kilometri de frontiera ucraineană, pe drumul către portul ucrainean Mariupol ocupat de trupele ruse după un asediu devastator anul trecut.

