UPDATE 1

Liderul USR spune că Lucian Bode pune în pericol aderarea României la Spațiul Schengen

„Greu de imaginat atâta sfidare și tupeu cât am auzit de la acest microfon. PNRR-ul este semnat de Florin Cîțu, cel pe care îl numeați viitorul PNL pentru 2024, domnule Bode. PNRR este acel program de reforme pe care voi nu sunteți în stare să îl faceți, această coaliție. Important este răul pe care îl faceți României și pe care îl face României menținerea dumneavoastră în funcția de ministru al Internelor. În limbajul care vă este atât de drag, domnule Bode, sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru România. Ați pus mai devreme întrebarea. De ce? De ce nu plecați, asta este întrebarea.

Pentru că menținerea dumneavoastră în funcție pune în pericol aderarea la Schengen. România merită să fie în Schengen, a luptat cu toții, așteptăm de 15 ani și nu putem să ratăm acest obiectiv din cauza unui ministru aranjor, patron de licitații cu dedicație. A vota demiterea lui Lucian Bode este un act sde patriotism pe care noi, USR-ul, îl vom face. Vom vedea cine din Parlamewntul ăsta mai este patriot și ține la țara asta și la Schengen”, i-a spus liderul USR, Cătălin Drulă, lui Lucian Bode.

UPDATE 2

George Simion vrea ca Lucian Bode să plece de la conducerea MAI

La rândul său, liderul partidului AUR, George Simion, a spus că Lucian Bode trebuie să plece de la conducerea Ministerului Afacerulor Interne (MAI).

„Ce veți vota în continuare este afacerea domnului Schmidt, achiziția lui Klaus Iohannis, 600 de mașini BMW, girate din banii românilor, pentru că așa se fac lucrurile la noi în țară. De aceea, ministrul Bode trebuie să plece pentru că astfel de afaceri poate se făceau în anii 90, la începutul lui 2000… Dar suntem în anul 2022 și veți avea repercursiuni, cred eu.

(Lucian Bode) Nu trebuie să plece doar pentru afacerea BMW. Mai au colegii multe motive, eu vă dau unul singur, faceți poliție politică, ați participat la deschiderea împotriva mea a două dosare penale”, a spus George Simion.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Au început dezbaterile la moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode

Moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a fost depusă de 55 de parlamentari USR şi parlamentari neafiliaţi, care aparțin Partidului Forţa Dreptei. La această ședință participă 217 de deputaţi, se desfăşoară în prezenţa lui Lucian Bode şi este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Votul final va fi dat miercuri, 19 octombrie 2022.

În prezent, semnatarii cer ca Lucian Bode să plece de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) deoarece nu a reuşit reformarea ei. Ei au spus că „cea mai mare reuşită” a mandatului său este „licitaţia cu dedicaţie pentru achiziţia a 600 de BMW-uri de la prietenul preşedintelui Klaus Iohannis”.

„După aproape doi ani de mandat la Ministerul Afacerilor Interne, nu se mai îndoieşte nimeni că prioritatea ministrului Lucian Bode este să protejeze interesele de partid, nu pe cele ale oamenilor. Iar când nu se preocupă de interesele de partid, domnul Bode se îngrijeşte de interesele infractorilor, ale clienţilor politici şi ale prietenilor şefului său direct, Klaus Iohannis.

La urma urmei, ar fi putut fi altfel când ai pus în fruntea MAI un om care, pe când era ministru al Transporturilor, a dovedit că nu dă doi bani pe lege? Sau aţi uitat episodul maşinii ministrului care, depăşind pe linie continuă, pe un pod, a provocat un accident în urma căruia au fost rănite două persoane?”, scrie în moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne (MAI).

Lucian Bode este acuzat, totodată, că şi-a secretizat lucrarea de doctorat „cu o zi înainte de termenul anunţat pentru publicarea integral” şi că ar fi „tatăl corupţilor din minister”.

Iniţial, moţiunea simplă împotriva sa, intitulată „Siguranţă şi încredere sau debandadă şi furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul creat”, trebuia să fie dezbătută săptămâna trecută, însă a fost reprogramată la solicitarea lui Lucian Bode. El care a cerut, într-o scrisoare, amânarea discutării moțiunii sale și a votului deoarece ar fi fost „angrenat într-o serie de activităţi cu oficialităţi străine”. El a invocat semnarea unui contract pentru achiziţia de nave multirol de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu Damen Shipyards, în prezența ambasadorului Olandei în România, Roelof van Ees.

El a anunțat, de altfel, că miercuri va fi în Belgia și Luxemburg pentru activități în marja Consiliului UE în formatul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), iar duminică se desfăşoară, sub coordonarea Comisiei Europene, exerciţiul voluntar de evaluare a implementare a acquis-ului Schengen de către România.

Menționăm că această moțiunea simplă a fost criticată de către deputatul USR Cristiqan Seidler.

Primele declarații ale lui Lucian Bode

În cadrul acestei dezbateri, Lucian Bode a spus că niciodată nu a văzut un text mai ilogic şi mai plin de mincuni, mai lipsit de coerenţă și cu teme amestecate şi aruncate fără noimă. El a catalogat această moțiune simplă drept „un ghiveci, un fel de şaorma cu de toate”.

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guv. În cei 14 ani am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, mai lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliţie, de la Facebook la aşa-zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic.

Ceea ce vă mână în acest demers lamentabil este disperarea. Disperarera a două formaţiuni politice, din care una tocmai şi-a pierdut reperul şi o oaste de strânsură formată din zece plăieşi.

Adevărul e că irelevanţa vă ustură. Vorbiţi de funie în casa spânzuratului? (..) Domnului Drulă i se pot reţine două operaţiuni din timpul mandatului de ministru al Transporturilor – operaţiunea ranga şi securilă microfon. Nimic despre Blue Air? Dle Orban? Unde sunteţi, unde v-aţi ascuns? Nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieţi despre Blue Air? Sigutr, asta nu-l ajuta nici pe dl. Drulă… Dle. Orban, vedeţi cu e soarta? Vorbiţi de achiziţia de BMW. Parcă tot BMW era şi maşina cu care aţi făcut accident când eraţi ministru al Transporturilor… Sau era un Audi… Cert e că era îprumutată de la Nelu Iordache. Nu e bine. Am auzit că Nelu Iordache a devenit scriitor…”, a declarat Lucian Bode în plen.