Simona Halep a inițiat o acțiune în justiție împotriva companiei de suplimente Quantum Nutrition la Tribunalul din Manhattan, New York, SUA. Sportiva solicită despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari americani pentru că un suplimente consumat de ea s-a dovedit a fi contaminat cu Roxadustat, substanță interzisă în lumea sportului.

ProSport a obținut detalii din dosarul procesului în care Simona Halep își susține cererea. Ea vizează să dovedească că Quantum Nutrition este principalul vinovat pentru doparea ei, care a condus la o suspendare de patru ani. O probă crucială în susținerea plângerii ei este reprezentată de testele realizate de doctorul Jean-Claude Alvarez, director al laboratorului de toxicologie CHU de Garches din Franța.

Documentele din dosar arată că în octombrie 2022, ea și echipa ei au trimis mostre din diverse produse suplimentare la laboratorul de toxicologie. Ulterior, doctorul francez a raportat că unul dintre acele produse conținea Roxadustat. Cu toate acestea, un laborator acreditat de WADA nu a confirmat prezența Roxadustatului în acele suplimente. Disputa centrală în procesul de despăgubiri se referă la validitatea testelor realizate de Jean-Claude Alvarez, angajat de Simona Halep. Tribunalul din SUA trebuie să decidă dacă testele pot fi luate în considerare în litigiul de la Tribunalul din Manhattan.

În plus, Simona Halep acuză Quantum Nutrition că a furnizat informații false cu privire la ingredientele utilizate în produsele sale. Avocații ei susțin ferm că Quantum Nutrition a dat asigurări cu privire la conținutul produselor, dar, în realitate, acestea conțineau ingrediente diferite, printre care și Roxadustat, ingredient ce nu era menționat pe eticheta produsului. Procesul este în desfășurare. Decizia finală va avea consecințe semnificative pentru viitorul acestui caz controversat.

„În sau în jurul lunii octombrie 2022, reclamanta Simona Halep, prin reprezentanții ei, a trimis mostre din Schinoussa New Zeeland Protein Pudră, lotul #LQXC2220, Schinoussa Keto MCT, lotul # CFP-20210712, și Schinoussa Keto Boost Electrolytes, lot LKBE21285, profesorului Jean-Claude Alvarez, profesor de farmacologie-toxicologie la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. În sau în jurul datei de 5 decembrie 2022, profesorul Alvarez a raportat că suplimentul Keto MCT a conținut roxadustat.

Produsele Schinoussa New Zeeland Protein Pudră și Schinoussa Keto Boost Electrolytes au fost negative la roxadustat. Pârâtul i-a livrat suplimentele Schinoussa, inclusiv Keto MCT, reclamantei, la hotelul din Manhattan, New York, în august 2022, reclamanta folosindu-le înainte și în timpul turneului de la US Open. Reclamanta a consumat produsele Schinoussa timp de șase zile, între 23 august și 28 august”, se arată în dosarul aflat la Tribunalul Manhattan.