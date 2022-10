Ionuţ Lupescu crede că antrenorul sau medicul Simonei Halep au trădat-o

Ionuţ Lupescu este ferm convins că Simona Halep a fost trădată ori de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, ori de medicul ei, în care a avut încredere și la care a și făcut referință într-o declarație.

„Vreau să vă spun din experiența mea de fotbalist profesionist cum funcționează relația dintre sportiv şi cei care se ocupă de latura medicamentației. Cel mai important lucru la cel mai înalt nivel este încrederea. Eu am avut parte de doctori extraordinari, atât la echipele de club din Germania, cât şi la națională, unde era ”dochi” Popescu. Nu am ştiut niciodată ceea ce iau, am luat doar ce mi s-a dat şi am fost convins mereu că e totul în regulă. Aşa cred că e şi în cazul Simonei Halep. Ea a demonstrat în toată cariera ei că nu are nevoie de dopaj pentru a fi în top. Acum, ea a trecut la noul antrenor (n.r. Patrick Mouratoglou), cu tot cu staff-ul acestuia. Şi a avut încredere totală în oamenii din jurul ei.

Tu, ca sportiv, când e competiție majoră, cum e un turneu ca US Open, nu stai să vezi tot ce iei. Vor spune unii că trebuie să ştii, dar nu e chiar aşa… Când ai încredere, tu iei ce ți se dă şi te concentrezi pe latura sportivă, de analiză a adversarilor… Nu mai zic că şi dacă ți s-ar zice mai multe denumiri nu ai avea cum să le cunoşti sau să le reții pe toate. Antrenorul sau medicul cred că au trădat-o pe Simona, la unul dintre ei face referire în declarație”, a declarat, vineri, Ionuț Lupescu în cadrul unui interviu acordat pentru ProSport.

Fostul antrenor al Simonei Halep crede că totul este o înscenare

La rândul său, Firicel Tomai, primul antrenor de tenis al Simonei Halep a spus că nu crede că sportiva ar fi apelat la substanțe interzise pentru a-și mări rezistența. La fel ca și Ionuț Lupescu, Firicel Tomai bănuiește că totul este o înscenare sau o greșeală comisă de staff-ul ei sau de persoana care a preluat probele.

„Îmi pare rău. Văd ce se întâmplă și încerc să mă gândesc la toate posibilitățile care ar putea exista, inclusiv această greșeală. Pe lângă faptul că această cantitate depistate este infimă, din câte știu tenismenii, nu jucătorii de tenis nu folosesc un medicament cu o zi înainte sau cu două zile înainte. Speranța că le va crește în plus capacitatea de efort.

El va trebui să fie folosit o perioadă mai lungă. Pe de altă parte, un lucru foarte interesant și puțin știu acest aspect este că Simona a fost testată înainte de turneu, la hotel, în America și după, acasă și a ieșit negativă. Da, posibil (n.r. să existe o probă contaminată), eu nu cred că a luat Simona. Cred, cum a spus și domnul Popescu într-o eventuală greșeală a staff-ului sau a celor care au lucrat cu probele. Niciodată nu ar fi făcut acest lucru și nu are motive să facă la această vârstă, cu acest palmares în joc și financiar și tot ce vreți”, a zis Firicel Tomai, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3.