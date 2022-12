Un aerodrom din regiunea rusă Kursk, aflată în sud-vestul Rusiei, la graniţa cu Ucraina, a fost ţinta unui atac cu o dronă militară, care a incendiat un rezervor de stocare a combustibilului.

Roman Starovoit, guvernatorul regiunii Kursk, a făcut anunţul atacului pe contul său de Telegram, însă nu a precizat de unde provine drona respectivă.

Menționăm, însă, că acest incident a avut loc la o zi după ce Rusia a acuzat armata Ucrainei de atacuri cu drone asupra altor două aerodromuri militare aflate departe de graniţă.

Roman Starovoit a declarat că nu au existat victime în urma atacului şi că incendiul a fost localizat, însă agenția de presă Reuters a transmis că nu a reuşit să verifice aceste informaţii.

Vă amintim că luni, 5 decembrie 2022, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că Ucraina a încercat să lovească aerodromul Diaghilevo din regiunea Riazan şi aerodromul Engels din regiunea Saratov cu drone de fabricaţie sovietică, ce au fost interceptate, dar resturile au căzut şi au explodat pe aerodromuri.

Trei soldaţi au fost ucişi şi alţi patru au fost răniţi, iar două aeronave au fost avariate.

În ciuda acestui anunț, Ucraina nu a revendicat în mod direct responsabilitatea pentru niciunul atac, însă un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru The New York Times că dronele implicate în atacurile de luni au fost lansate de pe teritoriul ucrainean, iar cel puţin una dintre lovituri a fost efectuată cu ajutorul forţelor speciale din apropierea bazei.

În plus, compania israeliană ImageSat International a transmis că are imagini din satelit care arăta urme de incendiu şi rămăşiţe în apropierea unui avion Tu-22M de la baza aeriană Diaghilevo.

Ministerul Apărării din Rusia susține ferm că armata națională a răspuns la atacurile de luni cu o lovitură masivă asupra sistemului de control militar şi asupra altor ţinte folosind arme de înaltă precizie trase din aer şi de pe mare, în care au fost lovite toate cele 17 obiective.

Armata Rusiei a lansat luni, 5 decembrie 2022, un atac masiv cu rachete asupra instalaţiilor de infrastructură critică ale Ucrainei. Au fost lansate peste 70 de rachete, însă Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei au doborât peste 60 de rachete inamice.

„La 5 decembrie 2022, ocupanţii ruşi au lansat un atac masiv cu rachete asupra instalaţiilor de infrastructură critică ale Ucrainei. În total au fost lansate peste 70 de rachete. Forţele de Apărare ale Ucrainei au doborât peste 60 de rachete inamice în timpul unui alt atac masiv cu rachete al Rusiei.

Invadatorii ruşi au tras 38 de rachete de croazieră Kh-101/Kh-555 cu opt bombardiere strategice Tu-95ms din Marea Caspică şi Volgodonsk din regiunea Rostov. 22 de rachete de croazieră de tip Kalibr au fost lansate din Marea Neagră. În plus, bombardierele cu rază lungă de acţiune Tu-22m3 ale Rusiei au atacat Ucraina din Marea Neagră cu trei rachete de croazieră Kh-22. Avioanele de vânătoare Su-35 ale inamicului au tras alte şase rachete ghidate cu lansare din aer Kh-59 şi o rachetă Kh-31P”, scrie în raportul Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei, postat luni pe Telegram.

