Postul Crăciunului a început de câteva zile, iar creștinii ortodocși au început deja să se gândească la fel și fel de rețete fără carne pentru această perioadă. Varza călită este un fel de mâncare recomandată pentru aceste zile, atât datorită gustului său, cât și pentru sațietatea pe care o oferă pe parcursul întregii zile.

Deși pare o rețetă simplă, nimic nu este ușor în bucătărie. Atenția la detalii este semnificativă, un strop de sare în plus sau cinci minute în plus pe aragaz și toată munca noastră este ruinată.

Dacă ți-am făcut poftă de varză călită și vrei să faci o oală care să îi mulțumească și pe mofturoșii familiei, ai ajuns unde trebuie. În rândurile următoare ți-am pregătit o listă cu detaliile la care trebuie să fii atent/ă pentru a avea o varză calită care îți va face toate vecinele invidioase. Atenție, gustul va fi nemaipomenit de bun!

Ingredientele pentru o varză călită perfectă

Uneori, gustul pentru această mâncare de post nu ne satisface. Răspunsul la această situație ar fi lipsa anumitori ingrediente importante. Unele persoane cred că în varza călită este importantă doar varza, însă nu este corect. De aceea, ți-am pregătit o listă cu ingredientele de care ai nevoie pentru o varză călită de post de excepție.

INGREDIENTE:

– 1 varză albă medie (între 1 și 2 kg);

– 1-2 ardei grași;

– 1-2 cepe albe medii;

– 1-2 roșii medii;

– 2-3 linguri de sos de roșii;

– ulei, sare, piper;

– boia afumată.

Cum se gătește corect varza călită? Evită aceste greșeli

Atenția la foc

Începe prin a toca ardeii și ceapa mărunt, apoi pune-le în puțin ulei să se călească la foc mic spre mediu. Vasul în care se călesc legumele trebuie să fie mare. După ce se înmoaie, pune sare și ulei peste și roșia tăiată cubulețe. După trei minute, adaugă pasta de tomate, amestecă și pune un praf de boia afumată.

Curăță varza

După ce am terminat, trebuie să spălăm varza bine sub mai multe jeturi de apă rece. Dacă nu este curățată cum trebuie, mizeria va strica gustul mâncării. După ce am spălat varza, trebuie să o tocăm, însă nu prea mărunt.

Vasul legumelor

Varza se adaugă în același vas în care legumele au fost călite. Adaugă varza tocată și începe să amesteci, legumele trebuie să se călească la foc mic.

Amestecă continuu

Trebuie să amesteci din 10 în 10 minute și acoperă oala cu un capac ca să nu se ardă. După ce ai terminat, dacă îți dorești un gust aparte, poți adăuga cimbru sau frunză de dafin, potrivit retete.unica.ro.