Victor Ponta a declarat la România TV că ordinul ministrului de Finanțe Florin Cîțu a fost dat în data de 27 aprilie.

„Mai ţineţi minte că acum 11 zile a ieşit domnul Cîţu. Aţi aflat în ziua de 17, vineri, înainte de Paşte, cum că Ciolacu a blocat site-ul IMM Invest”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Publicarea în Monitorul Oficial

„Ştiţi ce am în mână şi o să afişez? Am ordinul domnului ministru Cîţu, referatul, ordinul domnului Cîţu. Ştiţi de când este? 27, alaltăieri. Am verificat la Monitorul Oficial. Ieri a venit de la Ministerul Finanţelor.

Nu avea ordinul. Nu este semnată nicio convenţie cu nicio bancă. De abia ieri s-a publicat ordinul în Monitorul Oficial. Domnul Cîţu i-a escrocat. I-a pus pe 17 să depună dosarele. Nici nu l-a semnat. A fost semnat de secretarul de stat Sebastian Burduja”, a adăugat Ponta.