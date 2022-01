Leader Team Broker, care colaborează deja cu companii europene, țintește în acest an extinderea în toate țările UE, în special cu asigurarea de sănătate internațională, cea de e-commerce, asigurarea de cyber risk, precum și alte răspunderi profesionale (în domenii ca petrol și gaze, industria maritimă sau construcții). Compania estimează pentru acest an venituri de 9 milioane de euro, prime intermediate în creștere față de 2021 când nivelul primelor intermediate a fost de 7 milioane euro.

Compania estimează o creștere cu 20% a primelor brute subscrise în 2022, comparativ cu anul anterior, avans semnificativ având în vedere că, în fiecare an, creșterea medie s-a situat între 8 și 10%.

„Pandemia, care s-a prelungit și pe parcursul anului trecut, ne-a făcut pe toți – persoane fizice și companii -, mai atenți la riscuri și mai responsabili față de noi și față de afacerile și angajații noștri. În aceste condiții, piața asigurărilor a fost într-o continuă creștere și dezvoltare. Pentru Leader Team Broker, 2021 a fost un an în care am continuat să inovăm, în care am lansat produse noi – între care amintim asigurările de răspunderi pe diferite domenii: e-commerce sau pentru agenții de marketing, în care ne-am extins la nivel european și în care am câștigat mai multe premii internaționale, ca urmare a produselor inovatoare pe care le-am creat. Pentru 2022, lucrăm la noi pachete pe segmentul asigurărilor de sănătate și de răspunderi profesionale și vom continua extinderea, pentru a ne întări prezența la nivel european”, a declarat Răzvan Rusu, fondatorul Leader Team Broker.

Asigurările cyber risk și de răspundere profesională, pe un trend crescător

Pe lângă asigurările de sănătate, naționale sau internaționale, unele dintre cele mai căutate produse din portofoliul Leader Team Broker sunt și asigurările cyber risk și de răspundere profesională, aflate pe un trend crescător atât în Europa, cât și în România, unde Leader Team Broker estimează o creștere cu 20% pe acest segment.

„Categoric, pandemia de COVID-19 i-a determinat pe oameni să fie mai responsabili față de propria sănătate, atât pe partea de prevenție, cât și în ceea ce privește asigurarea riscului de îmbolnăvire pentru viitor, și astfel acest segment de a avut o creștere semnificativă. Leader Team Broker combină produsele de asigurare cu tehnologia și inteligența artificială și a fost întotdeauna cu un pas înainte și permanent conectată la piețele internaționale, analizând fiecare risc posibil și creând produse de asigurare în premieră, pe care companiile se pot baza. Vom continua să punem accent pe asigurările de sănătate cu extindere teritorială si în anul 2022. Un al doilea segment pe care ne vom concentra strategia de dezvoltare în acest an sunt asigurările de cyber si răspunderi, în contextul în care apar noi riscuri și noi cerințe în piață”, a declarat Alexandra Elena Durbacă, CEO Leader Team Broker.

Directorul executiv al Leader Team Broker a explicat că numărul companiilor interesate de polița de cyber risk a crescut semnificativ după ce, în 2020 și 2021, incidența atacurilor cibernetice a fost cu până la 70% mai mare. Totodată, 2021 a adus o altă noutate interesantă în industrie la nivel global – asigurarea impusă de Amazon tuturor sellerilor care vând pe platformă peste o anumită limită de sumă.

„Leader Team Broker a fost printre primii jucători din Europa care au lansat un astfel de produs. În prezent, avem peste 150 de companii din Europa care au achiziționat deja această poliță și avem ca țintă să ne extindem cu el în cât mai multe țări UE. Estimăm, așadar, că segmentul răspunderilor profesionale și cyber va crește cu 20% în 2022, prin urmare vom veni în sprijinul clienților noștri cu noi produse inovative”, a adăugat Alexandra Elena Durbacă.

Topul asigurărilor necesare unei companii sau persoane fizice

În 2021, Top 3 cele mai solicitate produse au fost polițele auto (RCA și CASCO), asigurările de răspunderi profesionale și polița de sănătate. Clasamentul va rămâne aproximativ același și în 2022, cu mențiunea că și asigurările bunurilor vor fi din ce în ce mai căutate.

În cazul companiilor, în topul celor mai importante asigurări pe care trebuie să le încheie o companie se numără cele de bunuri și clădiri, răspunderi profesionale, cea de sănătate pentru angajați și cea auto (dacă este cazul).

În cazul unei persoane fizice sau al unei familii, primele în clasament ar trebui să fie asigurarea de sănătate și de viață, asigurarea bunurilor (locuință și auto), asigurarea de răspundere și asigurarea de călătorii (dacă este cazul).

Ce trebuie să știe românii care vor să încheie o asigurare în 2022

Specialiștii Leader Team Broker recomandă celor care vor să încheie polițe de asigurare în 2022 să-și achiziționeze asigurările în funcție de analiza riscurilor la care se expun și să își îndrepte cu precădere atenția către asigurarea bunurilor, a locuinței și a sănătății (sunt asigurări de bază pe care oricine trebuie să le aibă).

De asemenea, Leader Team recomandă românilor să apeleze la un broker cu experiență pe produsul de asigurare de care au nevoie. Piața este mare, există numeroase oferte și la fel de mulți specialiști, însă dincolo de ofertă și preț, consultanța imparțială focusată pe analiza nevoilor și prezentarea soluțiilor de ultimă generație poate face o diferență semnificativă între un broker sau altul. Adițional, asistența în caz de daună reprezintă un diferențiator. Experții companiei recomandă, totodată, românilor să aleagă produsul de asigurare potrivit nevoilor și nu bazat doar pe preț. Să aleagă produse de asigurare de la societăți de asigurare cu experiență, bonitate și stabile în piață.