Errol Musk, 77 de ani, a declarat pentru ediția americană a tabloidului britanic The Sun, că fiul său Elon Musk ar putea fi ținta unui asasinat. Acesta ar putea fi pus la cale de un așa-numit „guvern din umbră”. Asta, din cauza pozițiilor pe care multimiliardarul le are în legătură cu războiul Rusiei din Ucraina.

Musk senior a criticat un articol din The New Yorker care a dezbătut influența celui mai bogat om din lume asupra deciziilor guvernamentale ale SUA privind războiul din Ucraina.

În articol, oficiali ai Pentagonului sunt citați spunând că Elon Musk a fost tratat ca un „oficial neales”. Ei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la atitudinea conciliantă a acestuia față de președintele rus Vladimir Putin.

De asemenea, articolul a subliniat importanța sateliților Starlink ai SpaceX în asigurarea comunicațiilor pentru armata ucraineană.

„Este o lovitură sponsorizată de ‘guvernul din umbră’ asupra lui Elon”, a declarat Errol Musk pentru The Sun, cu privire la articolul din The New Yorker.