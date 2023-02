O nouă pierdere usturătoare pentru Rusia, pe frontul din Ucraina.

Potrivit unei informări venite din partea Ministerului britanic al Apărării, ruşii au pierdut, cel mai probabil, zeci de vehicule blindate în timp ce au luat cu asalt, fără succes, oraşul Vuhledar din estul Ucrainei.

Acesta oraş este în prezent sub controlul armatei ucrainene, fiind situat la o intersecţie strategică între liniile frontului de est şi de sud. Vuhledar este scena unora dintre cele mai sângeroase lupte de la debutul invaziei din Ucraina.

„Trupele ruse probabil au fugit şi au abandonat cel puţin 30 de vehicule blindate în mare parte intacte, într-un singur incident după un asalt eşuat”, a transmis Ministerul Apărării de la Londra, în informarea sa zilnică cu privire la războiul din Ucraina.

Pierderile au fost confirmate şi de către bloggerii militari ruşi, care deseori critică modul în care comandanţii ruşi abordează situaţia de pe frontul din Ucraina.

31 de vehicule blindate au fost distruse de dronele ucrainene după ce unitatea din care făceau parte aceste vehicule a fost angajată în luptă fără a fi protejată de focul de acoperire al artileriei, a precizat unul dintre aceşti bloggeri.

#Ukraine: At least 31 vehicles lost – the aftermath of the Russian attack on Vuhledar, #Donetsk Oblast.

13 Russian tanks (mostly T-72B3), 12 BMP-1/BMP-2 infantry fighting vehicles, 2 MT-LB, an IMR combat engineering vehicle and others were destroyed or damaged and abandoned.

⏬ pic.twitter.com/FdZmLtn4ay

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 9, 2023