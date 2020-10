Aceasta este concluzia prezentata de decoratorii, arhitectii si expertii in arta ai agentiei de design interior care a adus pentru prima data in Romania biogeometria si conceptul de “casa sanatoasa”, in cadrul evenimentului cochet si inovator desfasurat luni, in Gradina Rewire, in prezenta catorva zeci de persoane printre care s-au numarat artisti, specialisti in amenajari interioare, antreprenori si personalitati publice: Adela Popescu, Radu Valcan, Razvan si Irina Fodor, Daciana Sarbu.

5 camere diferite, mai precis o camera de zi, o camera de luat masa, un colt de birou, o oaza de relaxare pentru citit, o biblioteca si un spatiu de socializare, au fost amenajate in Gradina Rewire, in cele mai mici detalii, de catre decoratorii si expertii in arta pentru a exemplifica ce inseamna o casa armonioasa, sanatoasa si organizata eficient, indiferent de suprafata ei.

“In ultimele luni, 80% din timp l-am petrecut in case, iar mare parte dintre romani si-au mutat cele mai multe dintre activitati, fie ele profesionale, personale, de miscare, de socializare sau de educatie, intre cei 4 pereti ai casei. Urmeaza anotimpul rece cand perspectivele de diversificare a locurilor in care oamenii isi vor petrece timpul se reduc considerabil. Noi ne dorim ca fiecare roman sa constientizeze locul in care ii este amplasata casa, modul in care ea poate fi armonizata pentru santatea lui si a intregii familii, sa incerce sa-si transforme casa intr-un univers complet si frumos, sanatos, holistic vorbind, in care eficientizarea spatiului, inserarea artei si armonizarea energiilor care nu sunt benefice corpului uman, prin biogeometrie sa creeze ceea ce expertii din toata lumea numesc o casa sanatoasa. Dorim prin acest eveniment sa aducem in fata fiecarui roman sentimentul de iubire fata de el, locul in care se afla, sa-l ajutam sa inteleaga ca nu are nevoie de prea mult pentru a fi fericit si mai ales sa constiezeze ca biografia fiecarui individ si modul de viata devine biologia lui. Asa ca, am mutat casa in gradina si am creat 5 colturi ideale de amenajare a locuintelor care sa fie exemplu de integrare a stilului de viata si a armoniei in orice casa, indiferent cat ar fi de mica sau de mare.”, a explicat Genoveva Hossu, unul dintre cei mai creativi si apreciati designeri romani de interior, atat pe plan national, cat si international si cea care a adus in Romania conceptul de biogeometrie pe care incearca sa-l integreze in toate proiectele sale de amenajare.

BioGeometria este știința utilizării principiilor energetice ale formei pentru a echilibra calitativ sistemele energetice biologice și a armoniza interacțiunile lor cu mediul. Echilibrarea activităților din viața de zi cu zi, realizarea armoniei cu mediile noastre interioare și exterioare, umanizarea tehnologiei moderne și integrarea științei și spiritualității sunt operele științei BioGeometriei, cu care Genoveva Hossu “insanatoseste” energetic spatiile si locuitorii acestora.

Arta are un impact imens asupra dispoziției și a emoțiilor noastre

Orice casa organizata eficient din punctul de vedere al spatiului si al utilitatilor si echilibrata energetic prin biogeometrie, are nevoie de frumusete si incarcatura spirituala pe care expertii le obtin prin integrarea artei in locuinte.

“Arta de care suntem înconjurați, fie că este vorba de tablouri, sculpturi, muzică sau filme, are un impact imens asupra dispoziției și a emoțiilor noastre. Un perete este altfel pus în valoare atunci când o pictură îl îmbracă, dispozitia noastra se imbunatateste în momentul in care auzim o melodie armonioasă, starea noastra se schimba cu un obiect frumos de mobilier alaturi sau cand o sculptura prezenta in spatiul nostru ne spune o poveste de care avem nevoie dupa iuresul unei zile de lucru. Avem nevoie de arta fara sa ne dam seama de asta, doar inconjurandu-ne de ea, putem sa simtim schimbarea in bine a vietii si a starii noastre. Spun adesea oamenilor cu care lucrez sa incerce sa imprumute un tablou potrivit lor pentru o perioada si sa-l aseze pe unul dintre peretii casei. Dupa o luna de zile, ei nu se vor mai putea desparti de el, pentru ca face deja parte din universul lor, completeaza acel Acasa unde e bine, frumos si armonios. Asta face arta, este inevitabil, o recomand tuturor”, povesteste Monica Andronic, consultant in arta si co-fondator al Galeriei Romane.

In Gradina Rewire, in cele 5 spatii ideale, demonstrative, amenajate de experti, si-au adus aportul de farmec lucrări semnate de clasici ai artelor plastice românești, precum: Theodor Pallady, Ștefan Luchian, Camil Ressu, Nicoale Dărăscu, Alexandru Ciucurencu, Gheorghe Vânătoru, Henri Catargi, Vasile Gorduz, dar și artiști români contemporani, adevărate valori ale picturii și sculpturii românești: Mihai Sârbulescu, Horea Paștina, Ioan Iacob, Christian Paraschiv, Valentin Scărlătescu, Bogdan Turcea, George Cristea etc.