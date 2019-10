Constantin a ajuns in Marea Britanie prin intermediul programului Erasmus, cel mai celebru program educational din Uniunea Europeana. La moment tanarul isi dasfasoara doua internship-uri in calitate de Designer/ Creative Strategist pentru o revista britanica si pentru un post de radio iar in paralel Constantin isi organizeaza proprile expozitii de arta.

Saptamana aceasta, tanarul si-a expus ce-a de-a 10-a expozitie organizata la Londra timp de un an de zile, care s-a desfasurat la Capital Art Gallery. Expozitia reprezinta un eveniment important pentru criticii de arta confirmand scopul galeriei de a fi in acest moment o platforma pentru dezvolatea unui dialog strans cu tinerii artisti internationali. Astfel evenimentul e un pas important pentru publicul interesat de asemenea artisti tineri. Expozitia reprezinta cu siguranta un pas important in cariera artistului care ii ofera o motivatie enorma pentru a creea cat mai multre lucruri interesante in continuare. Aceasta expozitie are scopul de a investiga procesul creativ al artistului, majoritatea lucrarilor expuse de catre Constantin reprezinta locuri pitoresti din Republica Moldova si Romania, care din pacate nu vor mai exista in timp iar aceasta reprezinta contributia sa in perpetuarea traditiilor culturale a neamului nostru.

Pentru parcusul acestui an, Constantin a reusit sa-si organizeze proprile expozitii la Espacio Gallery, Husk Creative Space, Capital Art Gallery, Liberte Gallery si la fel a reusit sa-si expuna lucrarile la Banca Europeana din Londra cu sustinerea Ambasadei Republicii Moldova in Marea Britanie. Expozitia a facut parte din cadrul unui eveniment organizat de catre programul cultural BERD si Ambasada Republicii Moldova in Marea Britanie. Pe parcusul serii au fost prezentate publicului trei scurt metraje iar in urma lor a urmat o scurta discutie, o serie de intrebari cu regizorii autoctoni, degustatie de vin si vernisajul expozitiei “ Spiritul Peisajului Basarabean”.

In cadrul acestor expozitii si evenimente artistul mereu prezinta serii de lucrari care reprezinta traditiile si cultura poporului roman, scopul carora e de a aduce la cunostinta publicului britanic imaginea Romaniei.

Marea Britanie este ce-a de a 6-a tara in care artistul basarabean de 24 de ani isi dasfasoara activitatile artistice. Constantin si-a urmat studiile in Transilvania, a calatorit si a studiat prin intermediul programului Erasmus in Italia, Portugalia, Marea Britanie si a locuit la fel in Statele Unite ale Americii unde a ajuns prin intermediul altui program educational. Pe parcusul acestor ani a reusit sa organizeze in jur de 40 de evenimente si expozitii de arta printre care la New York, Hollywood, Los Angeles, Salt Lake City, Lisabona, Bari, Cluj-Napoca, Chisinau si multe alte orase din Europa.

