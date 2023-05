MoBU, cel mai mare târg de artă contemporană din Europa de Est, și-a deschis porțile pe 19 mai pentru 10 zile pline de artă în toate formele ei actuale, conferințe, experiențe vizuale, augmentate și interactive, în compania artiștilor, a galeriștilor, a presei și a zeci de celebrități din lumea culturală, media și digitală din România.

22.000 de metri pătrați la interior și în exterior, din care 5.500 mp spațiu expozițional si de vânzare de artă pentru cei 200 de artiști din pictură, sculptură, fotografie, artă digitală, street art sau realitate augmentată din întreaga lume și 40 de galerii de artă, o expoziție-eveniment a marelui artist de origine română Daniel Spoerri care însumează 120 de lucrări, în valoare de 2 milioane de euro, conferințe valoroase sub titlul ”Etică, dragoste și politică” ce îl vor avea cap de afiș pe celebrul scriitor Pascal Bruckner, o expoziție într-un avion și nenumărate lansări, ateliere pentru copii, sesiuni de live painting și live music, artiști care își vor muta șevaletul în hangarul de la Romaero, toate și multe altele se vor derula în cele 10 zile de MoBU.

Galeria Romană, printre expozanți

Expozanții sunt Daniel Spoerri, Artivive (23), Galeria de Artă Rotenberg – Uzunov (15B), Follow Art, Look! Gallery, Danuser & Ramirez Gallery, Studio Chappell (B), Galeria FormArt (11A), Galeria Romană (03, 04), Galeriile Cornel Florea (16B), Galeriile de Artă Alexandru Rădulescu (12), Galeria HNK (14A), Iaga Artă Contemporană (02B), Kulterra (19, 20), MAMCO Pavel Șușară (05B), Galeria Nemțoi (17), Andrei Romocean & Mihai Țopescu (05A), Galeria Scemtovici & Benowitz (16A), Sineva—Artă Importantă (06A) , Galeria Strata (07B), Aliaj (Alert Studio, Atelier 030202, Etaj Artist Run) (09), Baraka Artist Run (22), Celula de Artă (10A), Galeria Dragoste (22), Fantom Gallery (22), MNTRplusC (22), 3D (Alfred Dumitriu, Giulian Octav Dumitriu & Vlad Dumitriu) (D), Adelina Simona Ionescu & Septimiu Căpățână (13), Alina Cozma (02A), Eugen Raportoru (01A), Four ART (07A), Francisc Chiuariu (06B), Grupul Prolog (04), Artiști Independenți (Nicola D’Arco, Iuliana Gaga, Elian Bacila, Emilia Marinescu, Paula Craioveanu) (11B), Ioana Cristodorescu (01B), Irina Cristescu & Ioan Sbârciu (14B), Iulia Maria Deme (C), Ruxandra GP (26), Julius Horsthuis & Ben Lukas Boysen (21), The Time (Ion Cotenescu, Vivi Stoleriu) (21), Adistu & Moduler (21), Laurian Popa (08), Diana Serghiuță (08), Cosmin Moldovan (08), Manuello Paganelli (23), Sasha Meret (10B), Ștefan Radu Crețu (24), Victor Teslaru (15A). Peste 200 de artiști sunt confirmați și își vor prezenta lucrările la târg, o listă actualizată poate fi găsită pe pagina de web a MoBU.

Invitatul special la MoBU în 2023

Invitatul special la MoBU în 2023 este Daniel Spoerri, maestru în Eat Art și Nouveau réalisme, cu o expoziție personală de 120 de lucrări, intitulată Daniel Spoerri. A Moment for Eternity / Daniel Spoerri, O Clipă pentru eternitate. MoBU îl recuperează astfel pentru publicul român pe artistul nonagenar de origine română. Daniel Spoerri care are deja o reputație internațională și face parte din istoria artei: Spoerri este prezent în colecțiile MoMA (New York), Tate Modern (Londra) și Centre Pompidou (Paris), iar acum expune la MoBU. „Îi doresc acestei expoziții de la București să fie bine primită. Și sunt foarte încântat că am această expoziție, dar, din păcate, eu nu mai pot călători. Vă doresc toate cele bune!” este mesajul transmis de Daniel Spoerri cu ocazia deschiderii MoBU.

Expoziția care trasează punți între aici și acolo

Tot la MoBU se poate vedea și expoziția „în miniatură” intitulată Tender Aerials, găzduită într-un avion din fața pavilionului expozițional. Cristina Iacob, autoarea textului curatorial, spune: „Tender Aerials aduce în prim-plan lucrările lui Harry Guttman și Sami Briss, doi artiști români de origine evreiască asimilați de către arta internațională, urmând un traseu similar cu cel al lui Daniel Spoerri, capul de afiș al primei ediții MoBU.

Găzduită în spațiul recuperat al unui vechi BAC 1-11, expoziția deschide rampe către spațiul artistic și stilistic, către căutările și aspirațiile a doi artiști ancorați în curentele artei internaționale postbelice, exploatând totodată un univers simbolic și identitar foarte personal, la distanța intimă a unei priviri tandre. Expoziția trasează punți între aici și acolo, acasă și lume, invitându-ne să reflectăm asupra propriei noastre călătorii interioare, sensibilității și profunzimii umane prin intermediul a doi artiști ai diasporei care ne povestesc în egală măsură despre melancolie și vitalitate”, încheie Iacob.

Cea mai nouă și impresionantă platformă de artă contemporană

MoBU încurajează și sprijină artiștii independenți din România și Republica Moldova cu o expoziție de grup intitulată Decolare/Take-Off cu: Ana Andronic, Otilia Cadar, Sergiu Chihaia, Bogdan Cazacincu, Deniz Constantin, Florin Ghergu, Eusebiu Josan, Răzvan Leucea, Eliza Lupu , Liviu Mihai, Mihaela Năstase, Răzvan Neagoe, Bogdan Pelmuș, Magdalena Pelmuș, Dan Pierșinaru, Simona Daniela Tudose, Alexandra Ungureanu. De asemenea, MoBU va prezenta lucrări virtual augmentate pentru a oferi o experiență captivantă, originală, care este interesantă atât pentru cunoscători, cât și pentru cei neinițiați în arta contemporană.

MoBU Târgul Internațional de Artă Contemporană București este cea mai nouă și impresionantă platformă de artă contemporană din zona Europei Centrale și de Est care expune împreună galerii, spații artist run, grupări de artiști independenți și artiști emergenți. Evenimentul vine ca un răspuns ferm adus pieței de artă în creștere, pune Bucureștiul pe harta internațională a piețelor de artă și răspunde așteptărilor unui public nou, avizat, interesat de toate aspectele mainstream din arta momentului și din jurul ei.

