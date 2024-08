Opera Națională București fuzionează cu Centrul Național de Arta Tinerimea Română

Printr-un proiect de HG supus dezbaterii publice zilele acestea, Guvernul pregătește unirea Operei Naționale București cu Centrul Național de Arta Tinerimea Română.

Discuțiile generate de denumirea noii instituții au fost foarte aprinse. Daca la început, în textul de HG s-a optat pentru denumirea Opera Română așa cum se numea ea la momentul înființării, pe parcurs, în timpul dezbaterii publice, s-a ajuns la titulatura Opera Națională Română.

1885 Opera Română (prima companie de operă românească stabilă înființată de George Stephanescu);

1921 Opera Română instituționalizată prin Decret Guvernamental;

1948 Teatrul de Stat de Operă și Balet;

1990 Opera Română; (director general Cornel Trăilescu);

1994 Opera Națională Română (director general Eugenia Moldoveanu);

2001 Opera Națională din București (director general Ludovic Spiess);

2006 Opera Națională București (director general Cătălin Ionescu Arbore).

Noua instituția va avea o direcție specială dedicată promovării tinerilor, dar își va păstra specificul activităților artistice tradiționale. Susținătorii proiectului au enumerat următoarele beneficii ale fuzionării

1. Se completează schema de posturi cu un număr de posturi temporare per proiect, aducând ONB mai aproape de media UE de angajați într-un teatru de operă (1.000-1.200).

2. Se formează un departament puternic dedicat tinerilor muzicieni. Acesta va cuprinde Studio de Opera, Orchestră Națională de Tineret, Cor de Cameră, Studio de balet pentru tineret. Tinerii muzicieni vor avea o experiență mai densă și mai bogată fiind implicați atât în spectacolul de operă, cât și în concerte simfonice, devenind mai competitivi pe piața muncii din țară sau din străinătate.

3. Deoarece Indicatorii economici ai ONB pentru 2027 au fost îndepliniți deja din 2023, HG-ul sprijină progresul Operei astfel încât creșterea să fie sustenabilă.

4. Se eficientizează actul administrativ făcându-se economii consistente în ceea ce privește posturile de conducere. Bugetele trebuie să ajungă prioritar către actul artistic și nu către aparate administrative stufoase.

Plecând de la textul de HG care enumeră la comun obiectivele noii instituții, au apărut in spațiul public și temeri ca Opera va fi desființată sau își va pierde specificitatea. De asemenea, unii salariații se tem ca fuziunea și reorganizarea vor fi un pretext pentru disponibilizări si pentru desființarea contractelor nedeterminate.

Într-un comunicat transmis către presa, sindicatul reprezentativ al ONB s-a declarat împotriva adoptării hotărârii de guvern.

De cealaltă parte Sindicatul Orchestrei ONB considera ca luările radicale de poziție pe acest subiect se datorează intereselor personale sau temerii ca sindicatul Fair își va pierde statutul de sindicat reprezentativ in urma fuzionării.

Într-un comunicat transmis astăzi, aceștia declară:

Stimați colegi, stimat public,

Sindicatul Orchestrei Operei Naționale București a devenit zilele acestea cel mai numeros sindicat al ONB, dublându-și numărul de membri. Acest fenomen are loc pe fondul știrilor false promovate in spațiul public de către unii colegi ai altor sindicate din cadrul instituției. Aceștia au alarmat întregul mediu artistic, ducând inclusiv o propaganda agresiva in rândul sindicatelor artistice din întreagă tara, promovând informația ca ONB se desființează, și salariații își pierd locul de munca, inducându-le ideea ca acest PRECEDENT va fi folosit la nivel național pentru trecerea la contracte determinate, pentru desființarea instituțiilor, pentru distrugerea culturii. Evident ca acest scenariu apocaliptic nu este posibil in România anilor 2024.

Sindicatul Orchestrei ONB se delimitează de orice îndemn către manifestări xenofobe, manipulări, știri false, politizări sau forme de manifestare necivilizate, atât ca limbaj cât si ca acțiuni de protest. Consideram ca artiștii trebuie sa promoveze dialogul social al ideilor, eleganta, bunul simt, adevărul, creativitatea si diversitatea.

Posibilitatea unirii ONB cu Centrul Național Tinerimea Romana, si crearea unei instituții mai puternice, nu ni se pare o idee rea in sine, atât timp cât ONB își păstrează obiectul de activitate, iar tinerii capătă un centru mai puternic de promovare și formare profesionala. Nu consideram oportun sa ne opunem unei idei de dezvoltare a operei si de sprijinire a tinerilor. Reprezentații noștri vor merge astăzi la ministerul culturii pentru a se asigura ca întregul personal va fi preluat prin acte adițională, păstrându-se in mod fidel actualele forme contractuale, iar drepturile lor salariale câștigate in instanță nu se vor pierde in urma fuzionării.

Încheiem prin a sublinia ca rolul sindicatelor este acela de a apară drepturile salariaților, si nu acela personal sau de grup.