Gruparea Hamas a comunicat mediatorilor din Qatar și Egipt că grupările armate care țin israelieni ostatici în Fâșia Gaza ar putea prelungit armistiţiul.

Mai exact, grupările respective ar fi de acord să prelungească actualul armistițiu cu două până la patru zile. Informaţii au fost prezentate de agenţia AFP şi vin de la o sursă apropiată de mişcarea islamistă palestiniană.

Actualul armistiţiu ar urma să se încheie luni, 27 noiembrie. Acesta a permis schimburi de ostatici şi deţinuţi între Israel şi gruparea Hamas.

Grupările armate care au acum ostatici ar mai putea elibera până la 40 de prizonieri, mai scrie AFP.

Respectivele mişcări palestiniene „cred că este posibil să asigure eliberarea a 20 până la 40 de deţinuţi israelieni” suplimentari. Aceştia s-ar adăuga celor 50 care urmează să fie eliberaţi de Hamas. Totul se realizează în schimbul eliberării a 150 de deţinuţi palestinieni de către Israel în aceste patru zile de armistiţiu convenit.

Înţelegerea ar urma să expire luni seară, dacă nu va fi prelungită.

În altă ordine de idei, secretarul de stat american, Antony Blinken, l-a sunat pe ministrul egiptean de Externe, Sameh Shoukry, pentru a discuta despre obstacolele care amenință actualul armistițiu dintre Israel și Hamas.

Cei doi au analizat şi modalitățile de realizare a unui armistițiu global, conform anunțului Ministerului de Externe de la Cairo.

În timpul acestei convorbiri, oficialul egiptean a subliniat importanța utilizării armistițiului în vederea implementării rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate al ONU la 15 noiembrie. Această rezoluție îndeamnă la instituirea unor pauze umanitare pentru a facilita intrarea ajutorului umanitar în Fâșia Gaza, potrivit sursei citate.

Tot duminică, 26 noiembrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat prima vizită în Fâşia Gaza de la începutul războiului.

Prim-ministrul israelian şi-a reafirmat hotărârea de a continua ofensiva împotriva mişcării islamiste palestiniene „până la victorie”.

