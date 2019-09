Arctic, liderul pieței de electrocasnice din România, anunță deschiderea primului centru național de distribuție, în parcul industrial Eli Park 1, situat în Chitila. Cu o suprafață de 20.000 de metri pătraţi, depozitul „Hakan Türkkan” al Arctic a fost deschis în contextul creșterii afacerilor companiei, dar și a gamei de produse.

Locația este una strategică, cu acces direct la Drumul Național 7 și în imediata apropiere a principalelor artere naționale – autostrăzile A1 (Nord-Vest), A2 (Est) și A3 (Nord). De asemenea, centrul este situat la doar 60 de km de fabricile Arctic din Găești și Ulmi.

„Noul Centru Național de Distribuție este o investiție importantă pentru compania Arctic, ce susține producția în creștere, și a fost dezvoltat ca parte a direcției noastre strategice de a ne extinde capacitatea logistică pentru a acoperi mai bine nevoile de livrare către clienții noștri. Suntem printre puținele companii din România ce înregistrează creșteri constante, de la an la an, în ceea ce privește capacitatea de producție, numărul de unități produse, precum și numărul de angajați, lucru transpus și în cifra noastră de afaceri. În anul 2018 am înregistrat o cifră de afaceri de peste 498 de milioane de euro, iar în prezent avem peste 4.400 de angajați.”, a declarat Murat Büyükerk, CEO Arctic.

Centrul Național de Distribuție are 22 de puncte de încărcare și funcționează în regim 24/7, în 3 schimburi, pentru a putea pregăti la capacitate maximă livrările. Noul depozit este operat de un sistem WMS modern, care va controla în detaliu produsele din momentul în care acestea intră, până în momentul în care vor pleca spre destinatari.

„Spațiul din Eli Park I răspundea nevoilor noastre concrete: de a dezvolta un centru național de distribuție cu acces la principalele artere naționale, dar și la fabricile noastre și la platformele logistice ale clienților noștri. Este o construcție dezvoltată la standarde internaționale de clasă A, ce ne va permite să eficientizăm timpii de livrare.”, a declarat Hakan Salca, Director Operațional Arctic.

Arctic a investit peste 170 milioane EUR în tehnologii noi, în sisteme moderne de management a producției și în creșterea capacității de producție a fabricii de frigidere din Găești. Grație acestor investiții, fabrica de la Găești a devenit cea mai mare de acest gen din Europa continentală. Compania a investit recent și într-o fabrică de mașini de spălat rufe, singura din România ce funcționează după principiul Industry 4.0 și una din puținele din Europa. Situată în Ulmi, Dâmbovița, aceasta va avea o capacitate de producție de 2.2 milioane de unități pe an.

Compania Arctic, ce are o istorie de aproape o jumătate de secol, deține în România trei branduri puternice – Arctic, Beko și Grundig.

