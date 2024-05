Acest studiu, publicat în Science Advances, evidențiază modul în care nivelurile de dioxid de azot (NO2) din case pot atinge praguri nesănătoase, nu doar în bucătării, ci și în dormitoare, unde rămân ore în șir și după ce aragazul a fost stins.

Poluarea cu gaz și propan este problema întregii familii

Rob Jackson, autorul principal al studiului și profesor la Stanford, a declarat: „Nu mă așteptam să văd că aceste concentrații de poluanți încalcă standardele de sănătate în dormitoare în decurs de o oră de la utilizarea aragazului și că rămân acolo ore întregi după ce aragazul este stins”. „Poluarea cu gaz și propan nu este o problemă doar pentru bucătari sau pentru oamenii din bucătărie; este problema întregii familii”, spune el.

Potrivit TheBrighterrside, consecințele asupra sănătății ale nivelurilor crescute de NO2 sunt grave; pot exacerba atacurile de astm, pot împiedica dezvoltarea plămânilor la copii și cresc riscul de mortalitate timpurie.

Deși vehiculele sunt cele mai recunoscute surse de NO2 din cauza arderii combustibililor fosili, acest studiu dezvăluie modului în care aragazul pe gaz are o contribuție substanțială.

Cercetătorii au legat aragazele de aproximativ 200.000 de cazuri existente de astm bronșic instalat încă din copilărie, un sfert dintre aceste cazuri fiind atribuite exclusiv expunerii la dioxid de azot.

Studiul a implicat un efort de colaborare din partea oamenilor de știință de la Central California Asthma Collaborative, PSE Healthy Energy și Harvard T.H. Școala de Sănătate Publică Chan.

Yannai Kashtan, autorul principal și doctorand în Știința Sistemului Pământului, a subliniat factorii primari care influențează expunerea la NO2.

„Cantitatea de gaz pe care o ardeți pe aragaz este de departe cel mai mare factor care vă afectează expunerea”, a explicat Kashtan. „Dacă ai o hotă eficientă – și dacă o folosești – acest lucru are, de asemenea, un rol semnificativ”, susține el.

Expunerea pe termen lung la NO2 ar putea fi legată de până la 19.000 de decese anual

Cercetătorii estimează că expunerea pe termen lung la NO2 în casele cu aragaze ar putea fi legată de până la 19.000 de decese anual, o cifră care se apropie de 40% din numărul deceselor din cauza fumatului pasiv.

Aceste estimări sunt derivate din noile măsurători ale nivelurilor de NO2 din case și din comparații cu datele privind expunerea pe termen lung la NO2 în aer liber, care este reglementată de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA).

Cu toate acestea, este posibil ca numărul de decese estimat să nu țină seama de efectele expunerii pe termen scurt la niveluri ridicate de NO2 întâlnite frecvent în casele care au aragazul pe gaz.

Metodologia folosită în acest studiu a implicat utilizarea senzorilor pentru a înregistra concentrațiile de NO2 în peste 100 de locuințe de diferite dimensiuni și amenajări, înainte, în timpul și după utilizarea aragazului.

Aceste date au fost integrate într-un model alimentat de software-ul National Institutes for Standards and Technology (NIST), cunoscut sub numele de CONTAM, care simulează fluxul de aer, transportul contaminanților și expunerea.

Această modelare a permis echipei să estimeze mediile la nivel național și să exploreze impactul diferitelor modele de utilizare și strategii de ventilație.

Utilizarea obișnuită a unui aragaz cu gaz sau propan crește expunerea la NO2 cu aproximativ 4 părți per miliard

Descoperirile lor indică faptul că utilizarea obișnuită a unui aragaz cu gaz sau propan crește expunerea la NO2 cu aproximativ 4 părți per miliard pe parcursul unui an, ceea ce este aproape de limita Organizației Mondiale a Sănătății pentru calitatea aerului exterior sigur.

Kashtan a subliniat: „Aceasta exclude toate sursele exterioare combinate, așa că este mult mai probabil să depășiți limita.”

Pe lângă poluanții gazoși, atmosfera poate fi poluată și cu particule din diverse surse. Aceste particule (în suspensie, fluide ori în stare solidă) au compoziție și dimensiuni diverse, cele mai nocive fiind PM10 și PM 2,5. PM 2,5 este cel mai dăunător poluant al aerului pentru sănătatea oamenilor.