Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a venit cu o veste extrem de proastă pentru toţi românii care aveau de gând să petreacă în luna decembrie.

Mai exact, este vorba despre eventualele petreceri organizate imediat după alegerile parlamentare. Ca şi premierul Ludovic Orban, Arafat a arătat că toate ieşirile şi sărbătorile organizate în urmă cu o lună, după alegerile locale, au dus la o răspândire accelerată a noului coronavirus, având în vedere că oamenii nu au menţinut distanţa şi mulţi nu purtau măşti.

De data aceasta, după alegerile parlamentare, astfel de petreceri nu vor mai putea fi organizate, iar pentru asta se va modifica legea în mod clar în acest sens, spune Arafat.

“La alegeri trebuie să fie respectate toate regulile. Sunt reguli foarte clare pentru toată perioada de campanie, pentru ziua de vot. Şi o să insistăm ca, după ziua de vot, la anunţarea rezultatelor, să nu existe niciun fel de ieşire, sărbătorire, contact fără mască.

Exact asta am văzut la locale şi poate că acolo a avut un impact serios. Va trebui să le interzicem chiar în scris, probabil, de acum, ca să fim sigur că acest lucru nu se va întâmpla atunci. Nici la locale acest lucru nu era permis şi totuşi s-a întâmplat”, a declarat Raed Arafat pentru Antena 3.

Ce spunea, în urmă cu o săptămână, Ludovic Orban pe aceeaşi temă

“Se şi vede că creşterea numărului de cazuri a început cu a zecea zi după ziua victoriei. Gândiţi-vă că în 3.300 de localităţi – lucru pe care l-am semnalat şi atunci şi le-am cerut la toţi cei care participat la chefuri să se auto-izoleze şi să încerce să se testeze, chiar şi la cerere…

În 3.300 de localităţi, după alegeri, cei care le-au câştigat au făcut petreceri spontane, la care au participat zeci şi sute de oameni şi în care s-a cântat, s-a scandat, unii n-au purtat măşti destul de mult şi e normal că a existat un focar de infecţie acolo”, declara premierul Ludovic Orban pentru B1 TV.

Totuşi, şeful Guvernului recunoştea că principala sursă a îmbolnăvirilor au fost petrecerile private în care organizatorii de evenimente şi participanţii nu au respectat regulile sanitare şi cele de distanţare.

“Această creştere a numărului de cazuri s-a datorat, în mod firesc, faptului că noi am luat decizii de ridicare a restricţiilor şi de reluarea a unor activităţi. În analiza pe care am efectuat-o, ca şi cauză a îmbolnăvirilor, pe primul loc au fost evenimentele private, motiv pentru care odată cu hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă am decis să nu mai permitem organizarea de evenimente private de tip nunţi, botezuri, mese festive şi alte categorii de evenimente”, a mai declarat Orban.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alex Nicodim