Într-un pas major către modernizarea și extinderea rețelei de transport din România, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunțat recent că a finalizat și trimis documentația necesară pentru proiectarea și construcția Drumului Expres Focşani-Brăila către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) pentru validare. Acest proiect ambițios, estimat la aproximativ un miliard de euro, este o investiție majoră ce va fi finanțată din fonduri europene, marcând un moment semnificativ în dezvoltarea infrastructurii de transport a țării.

Drumul Expres Focşani-Brăila reprezintă un element crucial în strategia de conectivitate a României. Prin intermediul acestui drum, se va realiza o legătură importantă între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7) și Podul peste Dunăre de la Brăila, integrându-se perfect cu Drumul Expres Brăila-Galaţi (DEx 6). De asemenea, proiectul va oferi acces facil către orașele Tulcea și Constanţa, facilitând astfel mobilitatea regională și creând oportunități economice.

Etapele Proiectului

Primul pas în realizarea acestui proiect de amploare a fost pregătirea și trimiterea documentației către ANAP. Acest pas este esențial pentru a obține aprobarea necesară și pentru a asigura că toate aspectele legale și tehnice sunt conforme cu reglementările în vigoare. Validarea documentației de către ANAP este o garanție că proiectul se va desfășura conform standardelor de transparență și eficiență.

”Drumul Expres Focşani-Brăila va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi (DEx 6), Tulcea şi Constanţa, iar contractul pentru proiectare şi execuţie va fi publicat în Sistemul Electronic pentru Achiziţii Publice (SEAP) într-un singur lot, devenind astfel, cel mai lung tronson de Drum de Mare Viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract. Am avut în vedere mai mult criterii pentru care am luat această decizie. Este o zonă de câmpie unde managementul de şantier trebuie foarte bine gândit, inclusiv sursele pentru materialele de umplutură. Din acest motiv, dar şi pentru a optimiza execuţia efectivă a şantierului am decis să-l scoatem la licitaţie într-un singur lot. Asta nu înseamnă că viitorul antreprenor nu va putea da în trafic segmente din acest drum care vor avea descărcări şi vor funcţiona independent. Totodată, am ales câteva criterii ce reprezintă un element de noutate pentru o asemenea lucrare de infrastructură, criterii care se vor regăsi în documentaţia de atribuire”, a declarat Directorul General al CNIR, Gabriel Budescu.