Apare o nouă televiziune în România. Este surpriză totală pentru români. Cine e în spatele ei

CNA a dat undă verde unei noi televiziuni în România. Aceasta se numește Angelus TV și este finanțată de biserica romano-catolică din București. Deși la început acest proiect a fost doar online, în luna mai, membrii CNA au votat în unanimitate acordarea licenței audiovizuale, notează paginademedia.ro.

Angelus TV va transmite SD, cât și HD și poate fi vizualizat de publicul romano-catolic din România, dar și din Diaspora. Cu toate că este un post de televiziune cu tematică religioasă, Angelus TV oferă și programe de cultură, istorie, psihologie, turism sau lectură.

Acțiunile postului sunt împărțile la trei: SC Denis Florent Media- 33%, Părintele Francisc Ungureanu – 34% și Adriana Recășan – 33%. Părintele Francisc este directorul postului, iar Adriana Recășan este producătorul general.

Documentele depuse la CNA arată că investiția inițială a fost de 60.000 de euro și este asigurată de Arhiepiscopia Romani-Catolică din București. Postul de televiziune va avea patru studiouri în Capitală și unul mobil care va merge prin țară.

Postul de televiziune va putea fi văzut de către clienții RCS&RDS și de cei ai Ines IP TV, dar vor exista negocieri și cu alți cabliști.

În cadrul ședinței CNA, producătorul general, Adriana Răgășan, a spus că oamenii doreau o legătură cu biserica dar nu puteau ieși din case din cauza coronavirusului, motiv pentru care au folosit internetul. Ea mai spune că proiectul a fost foarte bine primit în comunitatea noastră.

„Noi am început să ne îndeletnicim cu această propunere anul trecut, în pandemie. Credincioşii noştri cereau o legătură cu biserica şi a trebuit să folosim internetul. Prin această asociaţe – Signis România – am început acest proiect în formă online, a fost bine primit de comunitatea noastră şi am ajuns unde suntem astăzi.

Avem nişte studiouri adecvate pentru o televiziune. Am realizat în online câte o emisiune pe zi, s-au adunat în jur de 400 de emisiuni, am început noi să le diferenţiem pe diferite categorii.

Experimentând programul propus publicului larg am primit un răspuns favorabil, se pare că programele îi interesează pe mai mulţi români, în special cele de cultură.

Am strâns lângă noi o echipă de 50 de profesionişti şi vă propunem acest proiect: avem programe de cultură, istorie, psihologie, turism, lectură, film.

Avem patru studiouri şi mai avem o unitate mobilă prin care mergem prin ţară.”, spune aceasta.