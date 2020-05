Potrivit unor surse politice citate de Digi24.ro, fuziunea ar urma să fie anunțată într-un congres, care se va desfăşura la finalul lunii iulie, sau, cel mai târziu, în luna august.

„Vom face două congrese, fiecare partid, și un congres pentru fuziune în iulie-august. Chiar dacă, cel mai probabil, până la alegerile locale nu vom încheia procedura de înregistrare la Tribunal, este necesar să dăm un mesaj de unitate electoratului USR-PLUS care asta așteaptă de la noi”, au declarat surse din USR, pentru postul de televiziune.

Dacian Cioloș, liderul PLUS, a declara că „fuziunea USR – PLUS ar trebui să fie făcută până la alegerile locale”. Opinia este împărtășită în ambele partide, deși condițiile fuziunii nu sunt încă stabilite.

Totuși, au existat discuții despre cum ar trebui să arate noul partid. Conform discuțiilor interne, partidul ar urma să se numească USR-PLUS, pentru a nu exista nemulțumiri, deși mai mulți lideri USR au propus o fuziune prin absorbție a partidului lui Cioloș, astfel încât noua formațiune politică să se numească doar USR.

Conducerea partidului, după fuziune, ar urma să fie asigurată de Dan Barna și Dacian Cioloș, într-o structură de co-președinți. Încă nu au fost stabilite detaliile despre împărțirea funcțiilor din biroul de conducere al noului partid. „Anul viitor va avea loc un congres mare unde vom alege președintele și conducerea. Până atunci, partidul va fi condus de Dan Barna și Dacian Cioloș”, susțin sursele citate de Digi24.

USR-PLUS, la guvernare alături de PNL

Deși discuțiile despre o fuziune par să fi intrat în linie dreaptă, negocierile dintre USR și PLUS pentru alegerile locale din acest an sunt încă blocate. Din 41 de județe au fost închise listele cu candidați doar în 10. „Încă 10 județe vor fi închise săptămâna asta, alte 10 fiind aproape de finalizare. Rămânem cu aproxiativ 10 județe, un sfert, unde nu ne înțelegem deloc”, a declarat un vicepreședinte al USR, implicat în negocierile cu PLUS.

Iar pentru parlamentare, momentan, cele doua partide sunt în discuții de tatonare. Cei din PLUS și-ar dori să obțină cât mai multe poziții pe listă comună, în timp ce USR pare dispus să ofere un sfert din locuri. „Dacă ne dublăm numărul de parlamentari, de la 40 la 80, PLUS ar putea primi 20 de parlamentari, practic jumătate din ce câștigăm în plus”, mai susțin aceleași surse.

După alegerile parlamentare, USR-PLUS vrea să intre la guvernare alături de PNL. „Este în mod natural și previzibil că USR PLUS va forma viitorul guvern stabil al României cu PNL după alegeri”, a declarat, săptămâna trecută, președintele USR, Dan Barna.