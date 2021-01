Pensiile acestor români sunt din nou în vizor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Stelian Ion. Potrivit acestuia, pensiile magistraților vor face obiectul unei analize în cadrul unei Comisii speciale în Parlament.

El a vorbit și despre decizia luată de CCR privind majorarea pensiilor, iar în acest context, el consideră că înființarea unei astfel de comisii este esențială pentru români.

Ministrul Justiției a mai adăugat că toate probleme legate de pensiile magistraților sau a personalului militar vor fi discutate în cadrul acestei comisii.

„Sunt niste decizii. Bune, rele, sunt decizii CCR de care trebuie sa tinem cont. Daca vii cu ideea ca desfiintezi total pensiile militarilor, magistratilor, risti foarte mult sa pice la CCR, ceea ce s-a si intamplat. De aceea, as vrea sa nu venim cu astfel de variante, ci sa fie variante discutate in prealabil cu cei la care se refera aceste pensii si in urma acestor discutii care se vor purta in Parlament sa se ajunga la variante.

In privinta magistratilor se va forma o comisie in Parlament si acolo se va discuta si aceasta problema”, a declarat ministrul Justiției, la Antena 3.

Ce se va întâmpla cu pensiile

Reacția ministrului vine la câteva ore după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a respins sesizarea Guvernului cu privire la legea care prevede majorarea cu 40% a punctului de pensie, stabilind că actul normativ este constituţional.

Judecătorii CCR s-au pronunțat miercuri cu privire la o modificare făcută de social-democrați la rectificarea bugetului pe 2020. De menționat este faptul că decizia vine în contextul în care Guvernul pregătește un nou proiect de buget pentru 2021, astfel că sunt minime șansele ca pensiile să fie majorate cu 40%.

Legea care prevede majorarea cu 40%, declarată constituțională miercuri de CCR, va fi trimisă pentru promulgare președintelui Klaus Iohannis, care poate să o retrimită în Parlament pentru reexaminare.

