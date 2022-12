Carmen Iohannis este din nou în centrul atenției! Prima Doamnă a făcut din nou o greșeală vestimentară. Ea și soțul său, președintele Klaus Iohannis, au fost invitați la un superb spectacol al Operei Naționale București, La Traviata.

Cum a apărut Carmen Iohannis la Opera Națională București

Sâmbătă, pe 17 decembrie, Carmen Iohannis și-a făcut apariția la Opera Națională București într-un deux piecès de catifea albastru regal, creația unui designer român. Însă Prima Doamnă a încălcat și de această dată o normă impusă soțiilor șefilor de stat, și anume să poarte rochii și fuste peste genunchi.

Nu este prima gafă pe care a făcut-o Carmen Iohannis. La dineul NATO, aceasta a purtat o rochie roz cu mâneci scurte de dantelă, iar în picioare a avut o pereche de sandale, ceea ce reprezintă o încălcare a protocolului diplomatic. De asemenea, la întâlnirea cu Prima Doamnă a Statelor Unite, soția președintelui Klaus Iohannis a purtat o rochie cloș cu pete albastre, o alegere neinspirată pentru acea ocazie.

Cine îi creează ținutele lui Carmen Iohannis

Atunci când este vorba despre prima doamnă a unei țări, oamenii sunt extrem de atenți la ținutele acesteia. La fel este și în cazul lui Carmen Iohannis, ale cărei ținute sunt foarte des comentate de către public. Eli Lăslean este consultantul Primei Doamne din anul 2015, iar aceasta s-a declarat foarte mulțumită de serviciile ei. Designerul a mărturisit că nu plănuiește nimic de dinainte, ci se ghidează după ce simte.

„La noi nu avem instituția Primei Doamne, nu avem un protocol. Discutăm mereu când trebuie să meargă undeva. Îmi spune cam care sunt așteptările. La fel atunci când a venit Papa, președintele Macron ori când a mers în SUA. Are peste 40 de ținute purtate în întâlnirile publice pe care noi le-am făcut”, a spus aceasta.

Eli Lăslean a mărturisit că este o fire perfecționistă, iar din această cauză pune multă presiune pe ea însăși.

„Este o mare responsabilitate și este un stres pentru că îmi doresc foarte mult ca fiecare ținută să fie perfectă, să fie impecabilă și în același timp să fie diversă, să fie altceva. Nu este simplu, dar este foarte frumos”, a spus aceasta.

Totodată, a spus că este o femeie fericită, fiindcă prin natura meseriei sale, face fericite alte femei.

„Cred că am făcut absolut tot. Nu cred că există ceva pe care nu am exersat. În zeci de ani am făcut mii și mii de modele și la ora aceasta sunt foarte mulțumită. După cum vedeți, am abordat o ținută veselă și plină de optimism pentru că roșu este culoarea bucuriei și culoarea fericirii. Sunt foarte fericită pentru că știu că am făcut fericite sute de mii de femei”, a adăugat designerul.