Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit sâmbătă, 17 decembrie 2022, pe președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, la Palatul Cotroceni. Ilham Aliyev se află în țara noastră pentru a participa la semnarea Acordului între guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Ungariei şi României privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi.

Cu această ocazie, Klaus Iohannis a salutat nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Republica Azerbaidjan și a transmis deschiderea și interesul țării noastre de a conlucra cu partea azeră pentru extinderea și aprofundarea Parteneriatului Strategic lansat în 2009.

Klaus Iohannis evocat rolul Azerbaidjanului de furnizor strategic de încredere de resurse energetice și a exprimat dorința României de a extinde și aprofunda cooperarea cu acest stat pentru creșterea nivelului securității energetice a țării noastre, dar și în plan regional și european.

Cei doi șefi de stat au salutat semnarea Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi și au evidențiat lansarea proiectului cablului submarin de transport de energie electrică prin Marea Neagră, ca dovadă concretă a maturității Parteneriatului Strategic româno-azer și a capacității de a dezvolta proiecte strategice cu impact regional. Klaus Iohannis și Ilham Aliyev au subliniat, totodată, că acest proiect trebuie să fie replicat și în alte domenii, precum cel digital.

Președintele României și președintele Republicii Azerbaidjan au salutat semnarea, de către cele două companii naționale, a primului contract de furnizare pentru volume suplimentare de gaz din Azerbaidjan către țara noastră.

Klaus Iohannis și Ilham Aliyev au agreat intensificarea dialogului sectorial pentru a valorifica potențialul de dezvoltare a cooperării bilaterale în domenii precum comerț, investiții, digital, agricultură, educație și cercetare. Cei doi lideri au convenit ca, pornind de la Parteneriatul Strategic, România și Azerbaidjan să lucreze pentru a extinde cooperarea și inițiativele strategice între Europa și Asia Centrală, folosind rolul de punți de legătură al celor două state.

În cadrul convorbirii lor, a avut loc și un schimb de opinii cu privire la impactul agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei și situația din regiunea Mării Negre și au fost prezentate măsurile adoptate în sprijinul Ucrainei și al cetățenilor ucraineni, afectați de război, scrie într-un comunicat de presă emis de către Administrația Prezidențială.

Klaus Iohannis a scris, sâmbătă, pe contul lui de Twitter că a avut „o discuţie excelentă” cu Ilham Aliyev despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

„Securitatea energetică şi conectivitatea sunt obiectivele noastre comune”, a spus președintele României.

Excellent discussion with 🇦🇿 President @presidentaz on strengthening the 🇷🇴-🇦🇿 Strategic Partnership. Energy security and connectivity are our common objectives. pic.twitter.com/DVlssW0acl

