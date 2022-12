Reamintim că Romgaz a semnat un acord de livrare de gaze începând din ianuarie 2023. Ilham Aliyev a menţionat, înainte de semnarea Acordului privind energia verde, importanţa parteneriatului strategic.

”Importanţa acestui parteneriat strategic care va fi semnat astăzi va fi contribuţia noastră comună la securitatea energetică a Europei, această înţelegere este un pas pentru a crea un cordior pentru energia verde. Vreau să îmi exprim recunoştinşa pentru doamna preşedintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru sprijinul continuu acordat azerbajanului în proiectele de securitate energetică şi diversificare a energiei.. În timul vizitei domniei sale în Azerbaijan am semnat un memorandum de colaborare, pentru un parteneriat strategic între Azerbaijan şi UEşi am început deja să îl implementăm”, a precizat Ilham Aliyev.

În 2022, Azerbaijanul a exportat gaz către UE în valoare de 8,2 miliarde, anul acesta 11,3

”Anul trecut, Azerbaijanul a exportat gaz către UE în valoare de 8,2 miliarde, anul acesta 11,3. Anul viitor vor fi cel puţin 11,6 miliarde metri cubi de gaz. Vom avea aproape 24 miliarde mc de gaz exportaţi, comparând cu 2019 când au fost 19 miliarde mc de gaz. De asemenea, Romgaz a semnatun acord de livrare de gaz către România, începând din ianuarie anul viitor. Aşadar, Azerbaijan îşi lărgeşte aria de acţiune georgrafică, furnizând gaz către pieţele europene. Aceasta este o situaţie win-win pentru că Europa are nevoie să îşi întărească securitatea energetică, iar Azerbaijanul are nevoie de pieţe de desfacere pentru resursele pe care le are. Astăzi începem să construim un nou pod din Azerbaijan către Europa. Ţara noastră va deveni furnozor important de neergie electrică către Europa, mai ales energie verde. Potenţialul Azerbaijanului este de 27 Gb, atât de energie eoliană, cât şi solară. De asemeni, avem această producţie în zona Mării Caspice”, a precizat Ilham Aliyev.

Au în plan să implementeze 3Gb de energie eoliană şi un gigabat de energie solară până în 2027

”Împreună cu unul dintre investitorii strategici din ţara noastră, intenţionăm să implementăm 3Gb de energie eoliană şi un gigabat de energie solară până în 2027. Până în 2037 întenţionăm să avem capacitatăţi suplimentare de cel puţin 6 Gb. Acum două zile, ministrul Energiei din Azerbaijan a semnat un contract cu o altă companie globală care intenţionează să investească până la 12 gb de energie solară şi eoliană. Aşadar, cel puţin 3 gb suplimentar vor putea fi exportaţi. Pentru a ne atinge ţelurile trebuie să lucrăm eficient, în colaborare cu UE”, a mai subliniat Ilham Aliyev.