S-a deschis cea mai mare centrală termică din Azerbaidjan

Pe 13 februarie, la Baku a avut loc ceremonia de deschidere a celei mai mari centrale termice (TSP) care nu a fost construită încă în Azerbaidjan, cu o capacitate planificată de 1.280 de megawați (MW) (Apa.az, 13 februarie).

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari, adică de două până la trei ori mai ieftin în comparație cu alte proiecte similare. Eficiența sa din punctul de vedere al costurilor este legată de faptul că centrala electrică va fi construită în Mingachevir, centrul energetic al Azerbaidjanului, unde infrastructura relevantă, inclusiv liniile de transport și de gaz, este deja disponibilă.

Având în vedere prețurile actuale de pe piață, proiectul este de așteptat să înregistreze profituri ale investiției sale la numai șase ani după 2025, când centrala este planificată să devină complet operațională (Azertag, 13 februarie). Pentru construcții se va folosi tehnologie ecologică avansată și, drept urmare, se estimează că va scădea cu 2 milioane de tone cantitatea de dioxid de carbon emisă în acest proces (Apa.az, 13 februarie).

De asemenea, această tehnologie va economisi încă 800 milioane, până la 1 miliard de metri cubi de gaz, pe tot parcursul anului, în comparație cu TSP-urile tradiționale de aceeași dimensiune. Caracteristicile menționate și potențialul de generare a energiei electrice ale noii TSP azere îi vor permite să aducă contribuții cheie la implementarea programului de energie verde al țării și la exportul produselor sale de energie verde – un alt aspect cheie în dezvoltarea Azerbaidjanului ca un centru energetic regional.

Pe lângă satisfacerea cererii interne, obiectivul principal al Azerbaidjanului în dezvoltarea sectorului său de energie verde și extinderea producției de energie electrică este să devină un exportator cheie în Europa. Ca atare, au fost deja făcuți o serie de pași importanți pentru atingerea acestui obiectiv. La 17 decembrie 2022, liderii Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei au semnat un acord privind construirea unui cablu electric care trece pe sub Marea Neagră pentru transportul energiei verzi din Azerbaidjan în Europa (Apa.az, 17 decembrie 2022; EDM, 5 ianuarie).

Măsurând aproape 1.100 de kilometri lungime și cu o capacitate de 1.000 MW, cablul va merge din Azerbaidjan până în România. Comisia Europeană va cheltui aproximativ 2,4 miliarde de dolari pentru construcția cablului, care va fi cel mai lung de acest tip din lume. Studiul de fezabilitate al proiectului este planificat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2023, iar finalizarea proiectului va dura aproximativ trei ani și jumătate (The Caspian Post, 19 decembrie 2022). Ca atare, acest proiect face parte din eforturile mai ample ale Uniunii Europene de a-și diversifica piețele energetice departe de Rusia.

Azerbaidjan, progrese semnificative în sectorul de energie verde

În plus, pe plan intern, Azerbaidjanul a început să accelereze dezvoltarea sectorului său de energie verde în ultimii ani. În documentul „Azerbaijan 2030: Priorități naționale pentru dezvoltare socio-economică”, extinderea potențialului de energie verde, în special producția de energie electrică, a fost stabilită ca o prioritate de vârf (Ikisahil.az, 23 februarie). În 2021, Azerbaidjanul a adoptat, de asemenea, o lege privind „utilizarea surselor regenerabile de energie în producerea de energie electrică”.

Pe lângă formarea bazei legale pentru dezvoltarea energiei verzi, Azerbaidjanul a început și implementarea diferitelor proiecte conexe cu companii străine. În ianuarie 2022, a avut loc ceremonia de inaugurare a centralei eoliene Khizi-Absheron din districtul Khizi. Uzina este construită de ACWA Power din Arabia Saudită, care va investi aproximativ 300 de milioane de dolari în proiect (Apa.az, 13 ianuarie).

upă aceea, în martie, a avut loc o altă ceremonie de deschidere a construcției unei centrale solare de 230 MW în așezarea Garadagh de către compania emirate Masdar (Caspian News, 17 martie 2022). Prin implementarea acestor proiecte, Azerbaidjanul urmărește să crească ponderea energiei verzi în producția sa totală de energie de la 17,3% la 24% până în 2025 și la 30% până în 2030 (Report.az, 31 decembrie 2021), potrivit Aze Media.

În general, volumul resurselor de energie eoliană și solară de pe uscat în Azerbaidjan totalizează mai mult de 27 gigawați (GW). În secțiunea azeră a Mării Caspice, potențialul de energie eoliană ajunge la 157 GW. Baku intenționează să producă 3 GW de energie eoliană și 1 GW de energie solară până în 2027, din care 80% vor fi exportate în țările vecine, cum ar fi Georgia și Iran, și mai departe în Europa (Marja, 17 decembrie).

În plus, regiunea Karabakh din Azerbaidjan are un mare potențial pentru extinderea producției de energie verde. Regiunea are un potențial de energie solară de 3.000–4.000 MW și un potențial de energie eoliană de 300–500 MW (Daily Sabah, 30 martie 2021). În plus, regiunea este bogată în resurse de apă (25% din resursele locale de apă), ceea ce permite construirea de hidrocentrale (HPS). Și de la sfârșitul celui de-al Doilea Război din Karabakh, peste 9 hidrocentrale au început deja operațiuni în regiune (Renewables.az, 17 mai).

Cu potențialul său eolian, solar și hidroenergetic, Azerbaidjanul are oportunitatea de a genera cantități mari de energie electrică pentru export în întreaga regiune și în Europa. Baku și-a crescut deja exporturile de energie electrică în ultimii ani și s-a transformat dintr-o țară importatoare de energie electrică într-una exportatoare de energie electrică. Într-adevăr, în ultimii zece ani, nivelul de energie electrică exportată de Azerbaidjan a crescut de aproximativ 4,5 ori (Fed.az, 25 februarie; Banco.az, 2 august).

Prin urmare, odată ce stațiile menționate mai sus devin operaționale și cablul electric care trece pe sub Marea Neagră va fi gata, Azerbaidjanul va putea exporta cantități din ce în ce mai mari de energie electrică și va deveni un furnizor principal de energie verde pentru Europa. Exportul de energie verde, împreună cu petrol și gaze, va diversifica exporturile Azerbaidjanului și va consolida poziția sa de nod critic pentru securitatea energetică europeană. De asemenea, subliniază potențialul în creștere al Azerbaidjanului ca lider energetic regional.