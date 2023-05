”Cetăţenii Rusiei au devenit publicul captiv al unui „club de comedie” distopic condus de guvern”, potrivit unor foşti oficiali de la Moscova, scrie The Daily Beast într-un editorial. Publicația americană susține că retorica ridicolă a Moscovei nu mai poate fi ținută sub control, iar asta a făcut ca foști membri ai Kremlinului să creeze chiar meme-uri inspirate din cuvintele și acțiunile oficialilor ruși.

Președintele Vladimir Putin a declarat recent că berea pragheză, din orașul unde a avut loc recent un summit al adversarilor Kremlinului, conține „hormoni sexuali feminini” și i-a făcut „proști” pe oficialii opoziției care s-au întâlnit acolo. În aceeași zi, cel mai bun prieten al său, Nikolai Patrușev, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, fost lider al KGB-ului, a avertizat asupra unui „nor radioactiv care se îndreaptă spre Europa de Vest”, din Ucraina.

Aceste afirmații bizare în notă propagandistică, aparent menite să trezească frica printre exilații ruși din cauza declinului cognitiv provocat de consumul de bere sau a daunelor provocate de uraniul îmbogățit furnizat Ucrainei de către Occident, ​​au dat-o în bară.

Ironii pe social media

Remarcile lui Putin au fost ironizate pe rețelele de socializare, în timp ce experții de la Agenția Atomică de Stat a Rusiei au spus că „povestea cu norul care se apropie de Europa este oarecum exagerată”. Se pare că retorica ridicolă a Moscovei nu mai poate fi ținută sub control, iar asta a făcut ca foști membri ai Kremlinului să creeze meme-uri inspirate din cuvintele și acțiunile oficialilor ruși. Omul care până nu demult îi scria discursurile lui Putin, Abbas Galiamov, a postat fotografii cu Putin bând bere ca reacție la „hormonii sexuali feminini”, cu următorul mesaj: „Președintele știe despre ce vorbește”. Galiamov i-s scris discursurile lui Vladimir Putin din 2008 până în 2010, ulterior preluând funcții în guvernul regional și în agenția electorală federală rusă. El a luat decizia de a părăsi Rusia în 2018, susținând că a devenit dezamăgit de „fascismul” regimului de la Kremlin. Într-un interviu pentru The Daily Beast, Galiamov a explicat apetitul său de a face glume pe seama Kremlinului. „Există mult mai puțin respect pentru ei acum, decât înainte”, a afirmat el. „Dacă nu ar fi fost represiunea politică, toți rușii i-ar fi batjocorit”, spune Galiamov.

Să învețe mai întâi să vorbească limba rusă

Deși indivizi precum ideologul lui Putin, Viacheslav Volodin, erau cândva persoane de temut în Rusia, acum unii nu se mai tem să-i ia peste picior.

În încercarea de a convinge mai mulți ruși să învețe limba chineză, la începutul acestei luni, Volodin a spus că limba engleză, predată în fiecare școală și universitate rusă, este o limbă „moartă”, declanșând un nou val de glume și ironii. „Ar trebui să învețe mai întâi să vorbească rusa. Volodin nici măcar nu vorbește engleză”, a declarat Olga Bychkova, un observator al Kremlinului, într-o postare publică. „Acest lucru a fost clar în timpul călătoriei sale în India”, a adăugat ea.

Umorul îi face pe oameni să uite de frică

Săptămâna trecută, Evgheni Vișenkov, redactor-șef al revistei Fontanka, a publicat un editorial despre un incident recent, care l-a implicat pe șeful Comitetului Federal de Investigații al Rusiei, Alexander Bastrykin. Oficialul rus a declanșat o anchetă împotriva agenților de securitate care nu l-au lăsat să intre pe un șantier de lângă casa sa, probabil pentru a-i mustra pe muncitori. Scris în genul foiletonului clasic, Vișenkov îl ridiculizează pe Bastrykin, despre care spune că este „fenomenal” și „un adevărat erou” pentru că se confruntă cu muncitori „singuri, fără pază, fără arme, în haine civile”. În timp ce propagandiștii și emisiunile televiziunii de de stat din Rusia îl batjocoresc pe președintele ucrainean, despre care spun că e „un comediant ratat”, spectacolul de comedie dat de oficialii de la Kremlin oferă un licăr de speranță pentru viitorul Rusiei, susține fostul deputat al Dumei de Stat, Ghenadi Gudkov, care a părăsit Rusia în 2019.