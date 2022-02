Într-un interviu acordat la Antena 3, premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre subiectul dezbătut în ultimele zile în spațiul public și anume renegocierea PNRR-ului în ceea ce privește sistemul de pensii.

Întrebat dacă se poate sau nu renegocia PNRR-ul, premierul Nicolae Ciucă a recunoscut că a avut discuții în acest sens cu ministrul Muncii, dar și cu restul membrilor coaliției. El a precizat că documentele nu prevăd dacă se poate negocia anumite aspecte sau nu din PNRR, însă ar fi dispus să meargă la Bruxelles dacă se stabilesc niște detalii clare.

„Am avut discuţii cu domnul ministru Budăi (n.r. Ministrul Muncii), am avut discuţii la nivelul coaliţiei, cu liderii partidelor din compunerea coaliţiei. Cu fiecare dintre ei am căzut de acord să prezentăm şi am prezentat discuţiile pe care le-am avut la Comisia Europeană, atunci când m-am întâlnit cu doamna von der Leyen, toţi comisarii de linie, astfel încât să avem o înţelegere cât se poate de clară vizavi de ceea ce înseamnă PNRR.

Este foarte corect că în interiorul documentelor de referinţă nu este o trecută o dată anume pentru a negocia sau renegocia anumite capitole sau puncte din PNRR”, a spus Nicolae Ciucă, la Antena 3.

Ce se va întâmpla cu pensiile românilor

Pe de altă parte, premierul susține că cea mai bună soluție ar fi ca lucrurile să vorbească de la sine. Mai exact, el propune ca lucrurile să fie făcute în următorii doi ani, iar la final să se vadă ce s-a realizat și ce trebuie modificat.

El a mai adăugat că înțelege ce își dorește ministrul Muncii, adăugând că cetățeanul român, fie el activ sau pensionar, este o prioritate pentru Guvern.

„În schimb, discuţia a fost de următoarea manieră. Haideţi să vedem în primii doi ani, concret ce s-a realizat, după care putem să discutăm în funcţie de modul în care a început şi s-a derulat programul în această perioadă de timp.

Pentru că de atunci încolo ne mai rămâne un slot de timp suficient de mare până la finele anului 2026 să putem să facem modificările în funcţie de evoluţiile concrete pe care noi le-am avut de la începerea programului.

Îl înţeleg foarte bine pe domnul ministru, este responsabilitatea dânsului şi a noastră a tuturor, să avem grijă de tot ceea ce înseamnă cetăţenul român, fie că este activ sau pensionar”, a mai adăugat Ciucă.

Nicolae Ciucă este dispus să plece la Bruxelles

Premierul țării susține că va fi făcut tot posibilul pentru ca cetățenii să aibă asigurat traiul pe care îl merită după ce se pensionează, iar Guvernul și-a asumat deja acest lucru.

În ceea ce privește renegocierea PNRR-ului, Nicolae Ciucă susține că ar fi dispus să meargă la Bruelles cu ministrul Muncii pentru o negociere, însă până atunci este nevoie de documente clare pentru a demonstra ce se dorește, de fapt.

„Am pus în centrul programului de guvernare cetăţeanul român. Este cât se poate de asumat că vom face tot ceea ce este posibil astfel încât prin deciziile pe care le luăm să putem să asigurăm acel venit pe care cetăţenii români îl merită atunci când au ieşit la pensie. Este vorba despre asigurarea unui trai decent. Nu vrea nimeni mai mult decât se poate, ci doar un trai decent.

În această responsabilitate pe care ne-am asumat-o vom face tot ceea ce este posibil. Personal, i-am zis domnului ministru că merg cu dumnealui la Bruxelles şi susţinem, negociem tot ce este de negociat, în condiţiile în care va trebui să avem modificări la Legea Salarizării, la Legea Pensiilor şi trebuie să punem pe masă, concret, ceea ce vrem cu adevărat să facem”, a mai adăugat Ciucă.