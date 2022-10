Marina Almășan are piciorul în ghips. Prezentoarea TV a ajuns la spital din neatenție: „Butonam telefonul mobil”

Recent, Marina Almășan se plimba prin București, iar la un moment dat a călcat strâmb și a picat pe jos. Inițial, vedeta nu a simțit vreo durere, însă după câteva minute, piciorul ei a început să se umfle, așa că a mers de urgență la spital pentru a vedea care este problema. Prezentatoarea TV este nevoită să stea patru săptămâni cu piciorul în ghips.

„Cred că butonam telefonul mobil, mi-e și rușine să recunosc, cert este că în momentul respectiv mi s-a rupt filmul, nu mai țin minte decât că m-am adunat singură repede de pe jos pentru că am și căzut, nu doar am călcat strâmb, adică a fost tot tacâmul și fiind lume în jur, eu, o persoană atât de demnă și cu dorința de a arăta tuturor cât de puternică sunt, m-am cules repede de pe jos și am pornit mândră pe alee. Eram în mijlocul orașului, după care, la ceva timp am simțit parcă o jenă la gleznă.

Se spune că în momentul unui astfel de accident, adrenalina se pune în mișcare și accidentatul nici măcar nu simte durerea. După aceea a început să mă jeneze, a început să mi se umfle și după aceea am văzut stânga împrejur și am ajuns repede la spital.

M-a fotografiat și în fotografie a arătat că osul meu necesită un șoșon pe măsură, un șoșon alb, trainic și pe care îl voi purta cu stoicism patru săptămâni”, a explicat Marina Almășan.

Marina Almășan va continua să muncească, chiar dacă are piciorul în ghips: „Nu mi-am fracturat și limba”

În ciuda acestui fapt, vedeta va continua să apară pe micile ecrane deoarece, așa cum a spus chiar ea, nu și-a fracturat și limba, ci doar piciorul.

„Deocamdată sunt în telemuncă, dar la filmările concrete va trebui să ajung și în platoul de filmare. Asta este, le voi conduce înainte cu succes pentru că nu mi-a fost fracturată și limba, ci doar piciorul, așa că voi putea să îmi prezint în continuare emisiunile.

Pot să calc, e adevărat că mă mișc într-o formă foarte interesantă, dar mă mișc prin casă foarte bine, deci chiar și cu ajutorul celor din jur pot perfect să mă gospodăresc”, a spus prezentatoarea TV, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Prezentatoarea TV chiar a postat o fotografie haioasă pe rețelele de socializare în care apare pe platoul de filmare cu piciorul în ghips și cu cârje.

„…tot fac simulări, pentru filmările de săptămâna viitoare! (RIVALII nici nu trebuie să simtă că ceva nu e în regulă cu arbitrul lor!) …Aștept sugestii pentru cea mai potrivită “ținută de scenă”!” a scris, miercuri, Marina Almășan pe contul ei de Facebook.

De când s-a lovit la picior, vedeta a postat pe contul ei de Facebook numeroase fotografii cu ghipsuri cu desene haioase și chiar și câteva glume făcute de prietenii ei din mediul virtual.