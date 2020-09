Mai precis este vorba despre Nicolae Robu, fostul edil al Timișoarei. Acesta a avut o intervenție telefonică în direct la B1 TV, unde a explicat cum vede alegerea timișorenilor.

Fostul primar al Timișoarei este de părere că timișorenii doresc altceva și le respectă decizia. Acesta a mai subliniat că este mulțumit de ceea ce a lăsat în urmă.

„Nu am decât să o respect. Înseamnă că oferta mea de dezvoltare în forță a orașului, așa cum s-a întâmplat pe parcursul celor 8 ani, nu a fost pe placul timișorenilor.

Doresc altceva, e dreptul domniilor lor, eu sunt împăcat, sunt mândru de ce las în urma mea, orașul este schimbat radical, tocmai prin această abordare în forță. (…) Dacă timișorenii își doresc altceva eu le respect opțiunea”, a declarat Nicolae Robu.

Unde a greșit Nicolae Robu

La aceeași televiziune, Nicolae Robu a fost întrebat unde consideră că a greșit. Acesta a răspuns că probabil a greșit atunci când a decis să intre în politică.

„Probabil că am greșit când am intrat în politică. Am crezut că se poate face și alt gen de politică, decât ceea ce se vede. Eu chiar am avut o abordare total diferită. Este o filă încheiată din viața mea, îmi voi continua viața cu alte preocupări”, a explicat el.

Va renunța la politică?

Fostul edil al Timișoarei a mai fost întrebat dacă vrea să renunțe la politică. Acesta a răspuns că nu ar vrea să dea un răspuns pe care nu l-a gândit la rece dar a subliniat că locul lui nu este în politică ci în mediul academic.

„Probabil, 99%. Nu spun 100% pentru că nu vreau să iau decizia la cald, dar gândurile de acum sunt în acest sens. Dar eu sunt om de cuvânt, nu vreau să spun acum 100% mă retrag, dar apoi din nu știu ce motive, pe care nu le simt acum, totuși să merg mai departe.

Cred că nu e locul meu aici, eu m-am afirmat în mediul academic. Cred că nu e locul meu aici. Eu m-am afirmat în mediul academic (…) și acolo lucrurile au mers altfel. Aici, deși am câștigat cu 53% în 2016 cu 49.76% în 2012, totuși iată că acum nu am fost pe placul celor pe care au am vrut să îi reprezint”, a precizat el.