Pe fondul acestei situații, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a venit cu un avertisment în ceea ce privește tulpina Omicron. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a vorbit despre vaccinuri, subliniind că acestea, de unele singure, nu vor scoate nicio țară din criză.

“Trebuie să fiu foarte clar: vaccinurile, de unele singure, nu vor scoate nicio țară din această criză. Nu este vorba de vaccinuri în loc de măști, de distanțare, de ventilație sau de igiena mâinilor. Faceți-le pe toate. Faceți-o în mod consecvent. Faceți-o bine!”, a transmis Tedros Adhanom Ghebreyesus, marți, în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, aceasta a criticat faptul că anumite țări au început deja campaniile de vaccinare pentru a treia doză, în timp ce există țări în care vaccinul nu a ajuns.

“Permiteți-mi să fiu foarte clar: OMS nu este împotriva dozelor de rapel. Suntem împotriva inechității vaccinurilor. Este o chestiune de prioritizare. Acordarea de doze de rapel grupurilor cu risc scăzut de boală severă sau de deces pune pur și simplu în pericol viețile celor cu risc ridicat care încă așteaptă primele doze”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Șeful OMS a mai spus că 41 de țări nu au reușit încă să vaccineze 10% din populație, în timp ce 98 de țări nu au atins pragul de 40%.

“Dacă punem capăt inechității, punem capăt pandemiei. Dacă permitem ca inechitatea să continue, permitem ca pandemia să meargă înainte”, a insistat el.

Directorul general al OMS mai spune că ”77 de țări au raportat cazuri de Omicron, dar realitatea este că Omicron se află probabil în majoritatea țărilor, chiar dacă nu a fost încă detectat”.

De asemenea, acesta a mai spus că OMS este îngrijorată de faptul că unii consideră că Omicron este mai benignă decât alte tulpini.

“Chiar dacă Omicron provoacă simptome mai puțin severe, numărul de cazuri ar putea copleși din nou sistemele de sănătate nepregătite”, a spus el.

În același timp, managerul de incidente de la OMS, Abdi Mahamud, spune că răspândirea variantei este de așa natură încât ar putea deveni majoritară în unele țări europene până la jumătatea lunii decembrie, când acestea încă se confruntă cu impactul celui de-al cincilea val de infecție provocat de varianta Delta.

If we end vaccine inequity, we can help end the #COVID19 pandemic together. If we allow inequity to continue, we allow the pandemic to continue. #VaccinEquity pic.twitter.com/SJiF7m10Ke

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 15, 2021