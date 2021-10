Recent, Senatul a adoptat un proiect de lege a OUG din luna august acestui an prin care Guvernul abroga măsura de interzicere a deconectării sau debranșării consumatorilor de energie electrică și gaze pe perioada stării de alertă. Amintim că măsura a fost adoptată în primăvara anului trecut, notează profit.ro.

„Pe perioada stării de alertă sau a măsurilor excepționale prevăzute la art. 93 din Constituție (starea de urgență sau de asediu – n.r.), se interzice deconectarea de către operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale pe motiv de neplată a facturii și se asigură continuitatea fumizării serviciilor următoarelor categorii de clienți casnici: a) consumatorului vulnerabil de energie, definit prin Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 16 septembrie 2021; b) consumatorului final casnic de energie electrică ce are un consum mediu lunar, raportat la un an calendaristic, mai mic de 100 kWh și nu are mai mult de 6 facturi neachitate în sold; c) consumatorului final casnic de gaze naturale ce are un consum mediu lunar, raportat la un an calendaristic, mai mic de 1.000 kWh și nu are mai mult de 6 facturi neachitate în sold” se arată în proiectul de lege adoptat de către Senat.