Ion Țiriac este unul dintre cei mai importanți oameni din România. Miliardarul a avut de-a lungul timpului relații cu mai multe domnișoare din lumea mondenă. Printre acestea a fost și Florentina Raicu, o fostă asistentă TV.

Relația ei cu afaceristul în vârstă de 83 de ani a fost una discretă, departe de ochii lumii. Cu toate acestea, se pare că Ion Țiriac a ținut mult la tânără, astfel încât i-a dăruit o afacere extrem de importantă.

Cine este Florentina Raicu?

În trecut, impresara Anamaria Prodan a declarat că Florentina Raicu ar fi fost amanta lui Laurențiu Reghecampf timp de opt ani.

„Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raicu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. Știam de această domnișoară de doi ani.

Știam de toate. Îl teroriza asta pe Reghe. El mai avusese scăpări. Pentru mine este o femeie care nu are demnitate, mândrie, este o femeie ușoară”, a spus Anamaria Prodan.

Mai mult, Anamaria Prodan a spus, în trecut, că Laurențiu Reghecampf i-a deschis Florentinei un salon de înfrumusețare, însă se pare că nu ar fi deloc așa.

Ion Țiric i-a dat banii pentru deschiderea unui afaceri

În realitate, fosta asistentă TV,Florentina Raicu are o astfel de afacere, dar banii pentru salon ar fi fost oferiți, de fapt, de celebrul afacerist Ion Țiriac.

„Nu l-a păcălit cu nimic. Țiriac nu poate fi păcălit. A vrut să o ajute pentru că a văzut că e o fată bună, că nu e avidă de publicitate și că a fost mereu discretă în privința relației lor.

Florentina și-a dorit foarte mult un salon de înfrumusețare, iar Ion Țiriac și-a dorit să o ajute să iasă din lumea obscură în care trăia de atâția ani.

A fost, pur și simplu, un gest de caritate și de gentilom”, a declarat o persoană din anturajul Florentinei, potrivit Playsport.

În urmă cu zece ani, Florentina Raiciu a cochetat și cu televiziunea. Ea a fost asistenta lui Alex Velea la emisiunea acestuia de la Național TV. Mai apoi a lucrat tot ca asistentă la Antena Stars.