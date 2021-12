Oana Zamfir a lămurit situația în ceea ce privește absența ei de la postul de televiziune Antena 3. Ea a spus că nu este pe „tușă” pentru că și-a dorit acest lucru, ci din cauza unor probleme de sănătate. Ea a explicat prin ce situație trece în această perioadă și a spus că o bună perioadă a făcut emisiuni „într-o stare de sănătate foarte proastă” de sănătate.

Problemele de sănătate, îngrijorătoare

„Nu sunt pe tușă pentru că mi-aş fi dorit acest lucru. Nu vreau să spun nici foarte mult pentru că nu am terminat investigațiile. Am o problemă de sănătate mai complicată. Nu m-am priceput la astea uşoare, nici COVID nu am făcut. Nu am lămurit-o, încă. M-a ajutat Dumnezeu să primesc recent rezultate bune. În cursul după amiezii de astăzi a venit ceva şi îngrijorător. Aşa este viaţa. Am turat foarte mult o maşină care nu mai funcționa cum trebuie. O lună şi jumătate am făcut emisiuni într-o stare de sănătate foarte proastă”, a spus jurnalista.

Oana Zamfir a vorbit și despre comentariile de multe ori nedrepte la adresa ei în această perioadă. Cu toate acestea, ea a ținut să le mulțumească celor care i-au transmis în fiecare zi mesaje pe contul ei de Facebook.

„Regret enorm că în momentul acesta sunt comentarii extrem de nedrepte la adresa ta. Decizia mea de a apărea în această seară este şi pentru a le mulțumi oamenilor care îmi scriu zilnic mii de comentării pe paginile de Facebook. Nu am vrut să creez niciun fel de dezbateri în jurul situației mele de sănătate neștiind nici eu unde duc aceste investigații până la urmă. Am trecut de un hop important”, a mai declarat Oana Zamfir.

Când revine la Antena 3?

Ea a precizat că nu a trecut încă de toate problemele, dar speră că din ianuarie va putea reveni la postul de televiziune.

„Nu am trecut de toate. Am trecut însă prin toate stările în această perioadă. Am căzut, m-am ridicat, m-am întâlnit şi cu furia şi cu spaima. Am un copil minunat de crescut, dar ca întotdeauna Dumnezeu îţi dă aceste încercări ca să te întărească. Şi ca întotdeauna eu am ieșit de mână cu ceea ce mi-ai spus tu cândva şi nu am să uit niciodată: Copile atunci când tu nu vezi ieșirea Dumnezeu are o mie.

Am ieșit în această seară pentru a le spune oamenilor că atât de curând cât se poate speranța mea este că în Ianuarie voi reveni la Antena 3. Nu se pune problema în altă parte. Şi să îi rog să nu mai fie nedrepți cu tine pentru că în toată această perioadă nu ai făcut altceva decât pe fiecare dintre noi să ne susții să ne sprijini şi asta s-a întâmplat şi în aceste luni grele cu mine”, a conchis Oana Zamfir la Antena 3.