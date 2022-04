Traian Băsescu a spus exact ce are de gând să facă în perioada următoare. Fostul președinte a dat detalii despre revenirea sa în politică. El a spus ce decizie a luat pe marginea unui subiect de interes pentru mulți români.

Fostul șef al statului a declarat, joi, în direct la România TV, că nu ia în calcul revenirea în politică, mai exact în Partidul Mişcarea Populară (PMP). Traian Băsescu a arătat că o prioritate pentru el rezolvarea scandalului generat de verdictul de colaborare cu Securitatea comunistă, pronunţat de Înalta Curte.

Traian Băsescu a fost întrebat în emisiunea „Punctul Culminant”, prezentată de Victor Ciutacu, dacă ia în calcul revenirea în politică, în PMP.

Băsescu: Prioritate pentru mine e să-mi rezolv lucrurile astea care au apărut

„Nu, încă nu am luat o astfel de decizie. Nu e o prioritate pentru mine revenirea în politică, ci o prioritate pentru mine e să-mi rezolv lucrurile astea care au apărut acum”, a declarat fostul preşedinte, în direct la România TV.

În cadrul aceleași emisiuni, fostul președinte a dat detalii despre starea sa de sănătate. El a ținut să facă câteva precizări importante, menționând că nu a fost sub terapie intensivă.

„N-aveam cum să intervin în spaţiul public. Eram în birou la Parlamentul European când mi s-a făcut rău. A venit medicul de acolo, iar când au constatat că nu mă pot stabiliza au chemat salvarea. Eu am aflat la spital verdictul Înaltei Curţi”, a declarat acesta.

Adevărul despre problemele de sănătate

Traian Băsescu a fost întrebat la România TV despre starea lui de sănătate. Fostul președinte a ținut să sublinieze că este „departe de a fi pe moarte”, ci nu cum a fost prezentat de „toate televiziunile”.

„Foarte bine, domnule Ciutacu. Nu-s pe moarte, aşa cum m-aţi prezentat nu numai dvs, ci toate televiziunile. Sunt departe de a fi pe moarte. Mă simt foarte bine”, a spus Traian Băsescu.

De asemenea, acesta a explicat și că s-a simțit într-adevăr foarte rău iar medicii „au stabilit un diagnostic de pneumonie acută”.

„Domnule Ciutacu, dumneavoastră dacă aţi fi într-o situaţie ca a mea, aţi putea sta acasă la Bruxelles să vă lăsaţi soţia singură acasă? M-am simţit foarte rău. Am stat o săptămână în Spitalul Militar din Bucureşti, sapte zile sub tratament cu un diagnostic de bronhopneumonie acută.

După șapte zile am venit acasă, am mai stat o săptămână. Mi s-a părut că m-am restabilit. Am plecat la Bruxelles unde a fost un colaps de sănătate pe fond de infecţie care îmi trecuse în sânge. La Bruxelles au stabilit un diagnostic de pneumonie acută”, a completat Băsescu.