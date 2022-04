Traian Băsescu a vorbit, în premieră, despre starea de sănătate. El a făcut mai multe declarații inedite, precizând când a aflat de decizia privind colaborarea cu Securitatea și în ce condiții a ajuns pe patul de spital. Fostul șef al statului a dorit să comenteze şi situaţia din Ucraina.

Fostul președinte a susținut că lămurească sintagma folosită la TV de „apropiaţi ai lui Băsescu”.

„Eu am fost un singuratic, nu am avut un cerc de prieteni. Singurul care mi-a dat o funcţie a fost Petre Roman. Restul funcţiilor pe care le-am avut, am fost ales. Nici nu am un număr de telefon la care să sun ca să cer ajutor. Nu am avut relaţii de confrerie în viaţa politică. Eu am dat funcţii, nu am primit. Am dat funcţii celor care am crezut că puteau ajuta la ce aveam de facut. Nu mi-a dat nimeni nimic„, a spus Traian Băsescu, la România TV.

Băsescu: Când au constatat că nu mă pot stabiliza, au chemat salvarea

În ceea ce privește starea sa de sănătate, fostul președinte a ținut să facă câteva precizări importante. El a spus că nu a fost sub terapie intensivă.

„N-aveam cum să intervin în spaţiul public. Eram în birou la Parlamentul European când mi s-a făcut rău. A venit medicul de acolo, iar când au constatat că nu mă pot stabiliza au chemat salvarea. Eu am aflat la spital verdictul Înaltei Curţi”, a declarat acesta.

Referitor la războiul din Ucraina, Băsescu a susținut că ruşii vor continua și că aceștia au ca obiectiv să rupă teritorii din Ucraina. În opinia sa, obiectivul lor major de a se întinde până la Chilia va fi împiedicat de Mariupol şi de Odesa.

Putin a avut dintotdeauna ca obiectiv refacerea URSS-ului

„În 2014 au trebuit să oprească ofensiva tot la Mariupol. Ei s-au dus în nord ca să reducă capacitatea Ucrainei de a apăra sudul. Nu-l interesează Kievul. Putin a avut dintotdeauna ca obiectiv refacerea URSS-ului. Eu nu am crezut niciodată că el va invada Ucraina. Era un om raţional, n-am crezut că va deveni ilogic. Ceva e în neregulă cu capacitatea lui de analiză. Ucraina nu-i nici Osetia, nici Abhazia”, a precizat fostul șef al statului.

Băsescu a ținut să arate și ce ar fi făcut dacă mai era încă preşedintele României.

„Aş fi cerut armatei să transfere armament ucrainenilor. România trebuie să se apere în Ucraina. Dacă Ucraina cade, îi avem vecini pe ruşi. Prin atacarea unei ţări NATO poate izbucni Al Treilea Război Mondial. Un Putin disperat o poate face”, a mai spus fostul președinte.