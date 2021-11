Pfizer și BioNTech s-au apucat de studii cu privire la noua tulpină

În timp ce OMS spune că este nevoie de mai multe săptămâni pentru a înțelege noua variantă, Pfizer și BioNTech așteaptă rezultatele primelor studii pe baza acestei tulpini, rezultate care ar putea ajunge în cel târziu două săptămâni.

”Am lansat imediat studii cu privire la varianta B.1.1.529”, care ”diferă în mod clar de variantele cunoscute, deoarece prezintă mutaţii suplimentare la nivelul proteinei spike”, caracteristica virsului SARS-CoV-2, declarat o purtătoare de cuvânt.

”Pfizer şi BioNTech s-au pregătit, în urmă cu mai multe luni, să-şi ajusteze vaccinul în mai puţin de şase săptămâni şi să livreze primele doze în 100 de zile”, în cazul în care o variantă dovedeşte rezistenţă la vaccinul lor anticovid.

Impactul noii tulpini din Africa de Sud, necunoscut încă. OMS: Va fi nevoie de câteva săptămâni

Va fi nevoie de „câteva săptămâni” pentru a înţelege nivelul de transmisibilitate şi de virulenţă al noii variante de COVID-19 detectată pentru prima dată în Africa de Sud şi numită B.1.1.529, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), relatează France Presse.

Experţii OMS, însărcinaţi cu monitorizarea evoluţiei coronavirusului, se întrunesc vineri pentru a stabili dacă noua varianta ar trebui clasificată drept „îngrijorătoare” sau „de urmărit”, a explicat Christian Lindmeier, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul ONU de la Geneva.

Totodată, OMS a avertizat ţările în legătură cu impunerea imediată de restricţii de călătorie legate de noua variantă B.1.1.529 de coronavirus.

„Permiteţi-mi să reiterez poziţia noastră oficială: OMS recomandă ţărilor să continue să aplice o abordare ştiinţifică şi bazată pe riscuri”, a subliniat Christian Lindmeier.

„În acest moment, implementarea de măsuri de restricţii de călătorie nu este recomandată”, a mai spus Christian Lindmeier, scrie presa internațională.

Întâlnire de urgență la nivel mondial

Organizația Mondială a Sănătății se întâlnește de urgență, astăzi, ce vizează noua tulpină COVID și ce înseamnă aceasta pentru vaccinuri și tratamente.

Este vorba despre tulpina, denumită B.1.1.1.529, care a fost detectată în Africa de Sud, la un număr mic de persoane până în momentul de față. Dr. Maria Van Kerkhove, responsabilul tehnic al OMS pentru Covid-19 susține că până în prezent nu se cunosc prea multe detalii despre ea, însă trebuie aflat modul în care aceasta afectează vaccinurile produse până acum.

„Nu știm încă foarte multe. Ceea ce știm este că această variantă are un număr mare de mutații. Iar îngrijorarea este că, atunci când ai atât de multe mutații, acestea pot avea un impact asupra modului în care se comportă virusul”, a declarat Dr. Maria Van Kerkhove, responsabilul tehnic al OMS pentru Covid-19, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri care a fost transmisă în direct pe canalele sociale ale organizației.

Emilian Imbri a vorbit și el despre noua tulpină

Cunoscutul medic Emilian Imbri este de părere că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ar trebui să considere noua tulpină descoperită în Africa de Sud una îngrijorătoare, nu doar ”de interes”. În caz contrar, vom avea parte de un nou dezastru, cele mai afectate țări fiind acelea în care nu există vaccin.

„Ne putem aștepta să nu fie doar un virus de preocupare, ci de îngrijorare și atunci va fi un dezastru. Am văzut cum la noi sunt ignorate măsurile și găsim bucurie în a păcăli sistemul de sănătate în primul rând de a nu respecta aceste măsuri.”, spune Emilian Imbri.

De asemenea, reputatul medic a vorbit și despre ce s-ar întâmpla în România dacă această variantă ar ajunge și la noi. Acesta a declarat că dacă vom adopta măsuri ce au fost adoptate și de alte țări, vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa.

”Dacă noul ministru de la Sănătate – care are experiență – are curajul să propună și să instituite măsuri pe care alte țări le-au luat deja, vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa.

Doamne-ajută că nu am fost noi țara în care a apărut această tulpină, că eram de pomina lumii. Am văzut că mutația apare unde nu e vaccin sau unde nu se respectă măsurile. Din păcate, Africa nu are vaccin.”, mai spune acesta.

Cât de periculoasă este noua tulpină

Amintim faptul că oamenii de știință sud-africani au detectat peste 30 de mutații ale proteinei spike, partea virusului care se leagă de celulele din organism, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă găzduite de Departamentul de Sănătate din Africa de Sud, omul de știință sud-african Tulio de Oliveira.

Pe de altă parte, îngrijorările vin în contextul în care varianta B.1.1.1.529 conține mai multe mutații asociate cu o rezistență crescută la anticorpi, ceea ce ar putea reduce eficacitatea vaccinurilor, alături de mutații care, în general, o fac mai contagioasă.

Trebuie menționat faptul că până acum,aAlte mutații din noua variantă nu au fost observate. În acest context, oamenii de știință nu știu încă dacă sunt semnificative sau dacă vor schimba modul în care se comportă virusul.

Varianta s-a răspândit rapid în provincia Gauteng, în care se află cel mai mare oraș al țării, Johannesburg, au anunțat joi reprezentanții organizației, citați de CNBC, care au intrat deja în alertă.

„Mai ales când totul se petrece în Gauteng, toată lumea vine și pleacă din Gauteng din toate colțurile Africii de Sud. Așadar, este un lucru cert că în următoarele câteva zile va avea loc începutul creșterii ratei de pozitivitate și a cifrelor. Este o chestiune de zile și săptămâni până să vedem asta”, a spus ministrul sănătății din Africa de Sud, Joe Phaahla, în timpul conferinței.

Totodată, varianta a fost detectată și în Botswana și în Hong Kong, a precizat Phaahla.

Israel blochează intrarea călătorilor din Africa

Pentru a evita un dezastru sanitar, Israelul s-a pregătit deja. Autoritățile au blocat intrarea în țară a călătorilor din șapte state din sudul continentului african, între care Africa de sud, din cauza noii variante de COVID, despre care specialiștii spun că este de patru ori mai contagioasă decât Delta, iar decizia vine după ce Marea Britanie a impus o restricții similare călătorilor din șase țări.

Premierul Naftali Bennett a anunțat că persoanele care nu au cetățenie israeliană și care vin din Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia și Eswatini „nu mai sunt eligibile” pentru a intra în țară.

Totodată, în cazul israelienilor care vin din țările nominalizate, aceștia trebuie să rămână în carantină la hotel pentru o perioadă între 7 și 14 zile. De asemenea, de vineri, toate zborurile spre Marea Britanie din Africa de Sud, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho și Eswatini suspendate.

Cetățenii britanici și irlandezi care au fost în ultimele 10 zile în țările menționate și care sosesc în Regatul Unit începând de duminică, ora 4 dimineața, vor fi obligați să se izoleze la hotel. Cei care sosesc înainte de acest moment vor trebui să se izoleze la domiciliu. În cazul persoanelor care nu au cetățenie britanică sau irlandeză și care vin din statele adăugate pe lista roșie, acestora nu le va fi permis accesul în țară.

Comisia Europeană propune suspendarea zborurilor din sudul Africii

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat, prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter, că CE propune suspendarea zborurilor care vin din Africa de Sud, pe fondul apariției noii tulpini a coronavirusului.

”Comisia Europeană propune, în strânsă cooperare cu statele mmembre (ale Uniunii Europene) să se activeze frâna de urgenţă în vederea întreruperii călătoriilor aeriene provenind din regiunea Africii australe, din cauza variantei B.1.1.529”, a notat Ursula von der Leyen.

Cu toate acestea, președintele Comisiei Europene nu a precizat câte țări din sudul Africii sunt vizate.

De asemenea, un purtător de cuvânt al CE a declarat, pentru AFP, că ”situația este pe cale să evolueze foarte rapid. Noi vrem să ne asigurăm că facem maximum pentru a încetini răspândirea acestei variante”.

Germania și Italia vor refuza călătorii străini veniți din sudul Africii

În acest timp, autoritățile de la Berlin și Roma au anunțat că vor refuza călătorii străini veniți din sudul Africii, începând de vineri seara, tot pe fondul apariției noii tulpini.

Ministrul german al Sănătății, Jens Spah, a declarat că numai cetățenii germani vor avea voie să intre în țară, dacă vin din sudul Africii, aceștia urmând să stea în carantină timp de 14 zile. Tot acesta mai spune că Germania nu are nevoie de apariția noii tulpini pe teritoriu, subliniind că aceasta ar cauza și mai multe probleme.