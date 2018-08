Anunțul făcut de KANALD! Pe cine au adus la EXATLON

Cristina Nedelcu, multipla campioana mondiala, europeana si nationala la gimnastica aerobica, si Yamato Zaharia, multiplu campion national, european si mondial la Kempo, vor face spectacol, pe traseele complicate din Republica Dominicana.

Competitiile la care au participat exemplar de-a lungul carierei lor i-au pregatit pentru a face fata celei mai mari provocari de pana acum – „Exatlon”. Intr-o izolare aproape completa, lipsiti de orice contact cu cei apropiati, ei trebuie ramana focusati pana la capat si sa isi demonstreze inca o data valoarea de campioni.

La 31 de ani, Cristina Nedelcu se poate mandri cu o cariera stralucitoare, ce i-a fost recunoscuta la concursuri de top din intreaga lume. In 2008, la Campionatele Mondiale desfasurate la Ulm (Germania), castiga medalia de aur, cu echipa, si argint la proba individuala de gimnastica aerobica. In 2009, la campionatele Europene desfasurate la Liberec, in Cehia, castiga aurul la proba de cuplu. Tot aur aducea Romaniei si in 2010, cu echipa, la Campionatele Mondiale desfasurate in Franta (Clermont-Ferrand). Are la activ sase titluri de campioana nationala la gimnastica aerobica. Sunt doar cateva exemple dintr-o istorie plina de reusite, munca asidua, determinare.

„Sunt entuziasmata si emotionata sa am ocazia sa particip intr-o competitie precum . Sunt sigura ca va fi o experienta unica, care ma va ajuta sa ma descopar si sa imi depasesc limitele fizice si psihice. Cand am primit propunerea de a participa in aceasta competitie, am spus fara sa stau pe ganduri, convinsa ca va fi ceva memorabil! ”, a declarat sportiva.

La doar 22 de ani, Yamato Zaharia se poate mandri cu o colectie impresionanta de titluri – este multiplu campion national, european si mondial intr-unul dintre cele mai complexe si spectaculoase sporturi de lupta, Kempo.

„Nu va fi usor, dar daca intri intr-o lupta iti asumi toate riscurile. Nu poti sta in ploaie fara sa te uzi. Viata este facuta din victorii, dar si din infrangeri. Indiferent daca pierd sau castig un meci, nu abandonez niciodata; lupt pana la capat!”, a declarat Yamato Zaharia.