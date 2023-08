În vârstă de 70 de ani, cunoscutul actor Cornel Palade se confruntă cu dificultăți financiare în ciuda unei cariere de succes, care întinde pe mai multe decenii.

Cunoscut pentru spectacolele sale de comedie, în special alături de colegul său de breaslă, Romică Țociu, Cornel Palade a adus bucurie multor români și a avut o carieră impresionantă în lumea teatrului și televiziunii.

Cornel Palade nu se plânge de pensia pe care o primește

Chiar dacă a adus mereu zâmbetele pe chipurile românilor prin spectacolele sale pline de umor, este greu de crezut că actorul Cornel Palade mai are puterea să zâmbească acum la bătrânețe, având în vedere situația sa financiară. Pensia pe care o primește după atâția ani de muncă se ridică la doar 1.450 de lei, o sumă extrem de modestă, care este suficientă doar pentru a-și acoperi minimul necesar.

Cu toate acestea, actorul își păstrează atitudinea optimistă și nu se plânge de banii pe care-i primește. Cu ironie însă, nu poate să nu amintească de pensiile speciale de zeci și chiar sute de mii de lei pe care le primesc procurorii, judecătorii și oamenii politici.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1.450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate.

Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!.

Am făcut ce-am vrut eu mereu, cred că d-aia am pensia mică, că am făcut mereu ce-am vrut eu, nu ce-au vrut alții’, declarat Cornel Palade, potrivit Playtech.

Nu mai are nici proiecte la televiziuni

În ultima vreme Cornel Palade nu a mai fost văzut la TV, și cu părere de rău, recunoaște că acest lucru îl afectează, chiar dacă s-a resemnat cu situația aceasta.

„Nu am proiecte, stau acasă. Sunt pensionar, trăiesc ca o plantă. Asta este. Domnu Țociu (Romică Țociu – n.r) este bine și el, era prin vacanță. Chiar m-a sunat, zilele trecute, să îmi povestească ce a făcut pe acolo. Ce să facem? Dăm înainte’, a declarat Cornel Palade pentru Click.