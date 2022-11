Cătălin Drulă spune că USR vrea să câștige alegerile din 2024: Suntem în creștere în sondaje

Așadar, liderul USR a spus că oamenii se simt trădați de felul în care PNL și PSD fac politică, iar formațiunea sa se bazează pe acest „mare electorat”.

„Politica e pe voturi. La ultimele alegeri am avut un vot al celor care cred că e nevoie de o alternativă liberală modernizatoare în România, împărţit între USR şi PNL. Sunt oameni care de bună credinţă au dat votul PNL-ului pentru că credeau în Ioahnnis, credeau într-un proiect de modernizare a României, credeau că PNL e… Aceşti oameni se simt înşelaţi. Noi am fost consecvenţi cu ce am spus. Mă bazez pe marele electorat din România care s-a săturat de felul de a face politică al PNL şi PSD”, a declarat Cătălin Drulă la Profit News Tv.

De asemenea, Drulă a susținut că formațiunea sa este atacată de PNL și PSD deoarece este în creștere în sondaje.

„Noi suntem în creştere şi în sondajele pe care le au ei, de aia ne atacă încontinuu, dacă vă uitaţi la PSD şi PNL, nu este zi în care să nu spună USR. (…) Ţintim să câştigăm alegerile din 2024. Sunt 18 luni până în acel moment în care avem de muncit. Nu mergem în alegerile din 2024 ca un partid la şi altele. Mergem să schimbăm România”, a adăugat Drulă.

Mai apoi, acesta a fost întrebat dacă USR va intra în alegeri singur sau alături de alte formaţiuni politice.

„Putem discuta, important este ca orice discuţie să fie aşezată, să vedem unde merg lucrurile”, a răspuns liderul USR.

Cătălin Drulă critică PNL și PSD

Totodată, acesta a spus și că PNL şi PSD nu mai sunt partide, ci un „grup de oameni care deţin funcţii în stat sau demnităţi politice şi al căror singur scop de a exista este de a perpetua această stare de fapt”.

„Partidele vechi, PNL şi PSD, nu mai sunt partide, nu mai au crez, nu mai au idei. Sunt un grup de oameni care deţin funcţii în stat sau demnităţi politice şi al căror singur scop de a exista este de a perpetua această stare de fapt: să deţină funcţii”, a completat Drulă.