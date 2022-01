Un anunț de ultim moment pune pe jar întreaga Românie. Este vorba de intenția declarată a unui viceprimar de județ, care își dorește să aplice un model practicat la noi în țară, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Mai exact, viceprimarul municipiului Buzău, Ionuț Apostu, a anunțat reorganizarea Poliției Locale după modelul sectoriștilor de dinainte de Revoluție, relatează Buzoienii.ro.

„Vrem să copiem modelul sectoristului de dinainte de 89. Am împărțit orașul în 12 sectoare. Vor fi câte 4 sectoriști pentru fiecare sector. Vor lucra în ture. Cred că e o idee bună, îi responsabilizăm, vor trebui să știe tot ce se întâmplă în cartier, pe domeniul public”, a anunțat viceprimarul Ionuț Apostu.

Ce program și ce atribuții vor avea sectoriștii

Pe durata programului, „sectoriștii” vor patrula în Buzău atât pe jos, cât și auto, a completat viceprimarul.

Prin reînființarea sectoriștilor se speră că se vor limita actele de vandalism, furturile, aruncarea de gunoaie.

Noii sectoriști urmează a avea întâlniri cu membrii asociațiilor de proprietari din sectoarele avute în responsabilitate. Reprezentanții Poliției Locale vor fi în legătură și cu reprezentanții serviciului de Gospodărire Comunală din Primăria Buzău.

De altfel, tema reprezentantă de sectoriști a mai fost adusă în discuție și în urmă cu câțiva ani. În 2019, Mihai Fifor, care era ministru interimar al Afacerilor Interne, a susținut că se simte lipsa „sectoristului” care cunoştea cetăţenii din zona lui de acţiune. El a arătat că se au în vedere modificări legislative prin care poliţistului de proximitate să îi fie reduse atribuţiile, astfel încât acesta se redevină omul de ordine care cunoaşte foarte bine zona arondată.

O temă dezbătută și în trecut: cunoștea până şi faianţa pe care o aveai în baie

„Haideţi să recunoaştem cu toţii că lipseşte sectoristul, cel care cunoştea foarte bine zona care îi era arondată. A apărut în schimb poliţistul de proximitate, cu o arondare mult mai mare şi cu atribuţii care îl încarcă foarte mult. El nu mai are timpul de cunoaştere necesar. Dacă avem un poliţist de proximitate care are arondaţi 10.000 de cetăţeni, cu siguranţă nu are cum să-i cunoască. În momentul de faţă avem în lucru, în ministerul nostru, modificări legislative pentru a putea reveni. El va fi tot poliţistul de proximitate, dar îi vom lua din atribuţiile care îi încarcă foarte mult activitatea în momentul de faţă şi îi vom reduce zona de acţiune. El este omul care trebuie să fie acolo, la bază, şi intervine imediat”, a precizat atunci ministrul interimar al Internelor, la Antena 3.

Acesta a menţionat faptul că îi place o vorbă pe care auzit-o la angajaţii MAI: „cunoştea sectoristul până şi faianţa pe care o aveai în baie”.

Mihai Fifor a făcut aceste precizări în contextul unei discuţii mai ample despre reformarea MAI.