Este a 189-a zi de război în Ucraina. Moscova confirmă că gazoductul Nord Stream va fi închis pentru întreținere de miercuri, 31 august, până sâmbătă, 3 septembrie. Războiul gazelor sperie Europa. Guvernul italian pregătește un nou decret de prelungire a reducerii accizelor la benzină cu încă 15 zile. În acest fel, prețurile la benzină și motorină vor fi controlate până pe 5 octombrie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Mariano Grossi și cu delegația sa înainte de a vizita centrala Zaporijjia. Între timp, ucrainenii dezvăluie că „Federația Rusă bombardează în mod deliberat coridoarele folosite de misiunea Agenției pentru a ajunge la centrala nucleară, cu obiectivul de a o devia către teritoriul ocupat temporar al Crimeii și regiunile Donețk și Lugansk”.

Pe câmpul de luptă, Rusia formează mari convoaie de vehicule militare în Crimeea și le trimite în regiunea Herson, în timp ce forțele ucrainene bombardează podurile pentru a nu se apropia de linia frontului. Deocamdată, pro-rușii admit doar că regiunea a fost afectată de o întrerupere parțială a curentului.

Presa rusă a vorbit și despre oprirea alimentării cu apă, precum și despre stingerea semafoarelor și a luminii clădirilor. Între rânduri, ar putea fi confirmarea, tot din partea rusă, că forțele ucrainene au lansat mult așteptata contraofensivă pentru reluarea regiunii de sud din mâinile Rusiei. Între timp, Europa este împărțită în privința blocării acordării vizelor pentru ruși.

„I-am mulțumit colegului meu olandez Hoekstra pentru poziția sa de principiu cu privire la necesitatea de a restricționa călătoriile rușilor în UE. Am discutat, de asemenea, despre eforturile noastre comune ulterioare de a furniza mai multe arme și muniții Ucrainei, precum și de a trage Rusia la răspundere”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, pe marginea Consiliului informal al miniștrilor de externe ai UE de la Praga.

I thanked my Dutch colleague @WBHoekstra for the principled stance on the need to restrict travel of Russians to the EU. We also discussed our further joint efforts to deliver more weapons and ammunition to Ukraine, as well as to hold Russia accountable. pic.twitter.com/xgMud6ceDo

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2022