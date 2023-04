Cheltuielile bugetare pot fi reduse prin concedieri în sectorul bugetar

Potrivit președintelui Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, în multe instituții, personalul este supradimensionat, fapt ce cauzează numeroase probleme, precum cheltuieli inutile, risipă de bani publici, neîncredere în autoritățile statului, atmosferă proastă în interiorul instituțiilor. Din punctul său de vedere, supradimensionarea instituțiilor statului este o problemă de fond ce trebuie rezolvată rapid căci netratarea ei ar putea implica costuri mari. De aceea, a solicitat concedieri în sectorul bugetar.

„E o realitate că în multe instituții personalul e supradimensionat. Asta înseamnă cheltuieli inutile, risipă, lipsă de încredere în autorități, că cei care lucrează din greu în sectorul privat, constatând că unii oameni din sectorul de stat n-au ce să facă, n-au cum să aibă încredere în stat, înseamnă o atmosferă proastă în interiorul instituțiilor, că oamenii din sectorul public dedicați, care-și fac datoria, și sunt mulți peste tot, sunt băgați în aceeași oală cu oameni care nu fac o treabă bună.

Deci e posibil, cred eu, să fie redus personalul, analizând de la caz la caz situația în fiecare instituție. În plus, sunt câteva lucruri care nu pot fi contestate. Faptul că țara noastră nu are neapărat un număr prea mare de angajați la stat, ci are un număr prea mare de angajați la stat raportat la sectorul privat.

Asta înseamnă că ori trebuie să gândim politici care să crească numărul de angajați din sectorul privat, să-i poată susține pe cei de la stat într-un mod sănătos – dar asta înseamnă politici care nu pot da rezultate de pe o zi pe alta – înseamnă să creștem gradul de ocupare, că avem unul dintre cele mai scăzute grade de ocupare a populației active din Europa, oamenii să fie implicați în economia reală, să fie contributori, sau înseamnă să reducem personalul la stat.

Acestea sunt date economice care nu pot fi contestate. Comparând numărul de ani în medie lucrați în România versus media țărilor din UE, în UE media e de 36 de ani, iar în România e de 31 de ani, ceea ce înseamnă că mulți angajați din România ies prea repede la pensie, că altfel nu ar fi această situație. Aceste lucruri sunt niște evidențe și nu pot fi contestate”, a explicat Ilie Bolojan a spus Ilie Bolojan în cadrul emisiunii TV „Actualitatea” de pe B1 TV.

România riscă să repete greșelile din trecut

Potrivit spuselor sale, „e clar că e o problemă de timp, mai devreme sau mai târziu, până vom fi puși într-o situație de a nu putea face restructurări sau corecții decât cu niște costuri sociale destul de mari, cum s-a întâmplat în perioadele anterioare, 2008 – 2010.”

În cadrul acelei emisiuni TV, el a fost întrebat despre opinia lui Klaus Iohannis, care crede că austeritatea nu este o soluție în această problemă. Ilie Bolojan a atenționat că trebuie făcută o distincție clară între ce înseamnă „măsuri de austeritate” și ce înseamnă să nu mai risipești banii publici.

„Trebuie să ai grijă ce spui, că poate da semnale în piață, dar la nivelul fiecărui minister, departament, fiecare cred că se gândește că trebuie făcut ceva, în forma care se va decide la nivel guvernamental, pentru a se ajunge la un echilibru bugetar. Dar aici datele sunt la Guvern. Asta e o chestiune de formă și ca să rezolvăm problemele de fond pe care nu le putem ocoli”, a adăugat președintele Consiliului Județean Bihor.