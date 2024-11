Anunț vânzare active Oltchim din incinta Platformei Petrochimice Bradu (Argeș) (P)

Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006 si ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, in calitate de lichidatori judiciari al debitoarei OLTCHIM S.A. desemnati prin Sentinta civila nr. 663 din data de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalului Valcea Sectia a II-a Civila, organizeaza sedinte de licitatie publica cu strigarea pentru vanzarea, in bloc, a urmatoarelor pachete de bunuri proprietatea OLTCHIM S.A., situate in jud. Arges, comuna Bradu, sat Geamana, str. Petrochimistilor, nr.3.